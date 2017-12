Luego que este viernes la Corte de Apelaciones de Temuco resolviera anular la sentencia de absolución de los 11 comuneros mapuches que habían sido imputados en el marco del caso Luchsinger Mackay, la machi Francisca Linconao se refirió a la nulidad del juicio que obligará a repetir el proceso y manifestó molesta “que la corten de huevear estos malditos desgraciados”.

“Esta cosa no es juego, no estamos jugando, del primer juicio que salimos absueltos todos y ahora anularon el juicio. Eso no es justo”, reclamó Linconao.

En esa línea señaló que para el pueblo mapuche no existe la justicia, sino que sólo “los ricos tienen justicia porque tienen plata, los compran a los jueces y entonces por eso ellos hacen esto, es muy injusto”.

Finalmente la machi reiteró su inocencia, y dijo: “Soy inocente y toda la gente yo siempre he dicho que son inocentes. A mi me dijeron que tenía unas reuniones, ¿cuándo que hubo reuniones en mi casa? Jamás tuve una reunión, jamás. A nadie yo llamé ese 3 de enero. Que la corten de huevear estos malditos desgraciados”.