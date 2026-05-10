Asesorías externas del Congreso se concentran en dos think tanks de la derecha

Según los registros de transparencia activa de la Cámara de Diputados, 49 parlamentarios han recurrido a asesorías externas durante 2026. Pero al revisar específicamente las contrataciones realizadas a fundaciones y centros de estudio, aparece una concentración clara: cerca de $68 millones, entre enero y marzo, fueron destinados a la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y a la Corporación Centro de Estudios Republicanos, conocida como Ideas Republicanas.

La cifra no aparece consolidada en el sistema oficial y fue determinada a partir de contratos individuales, trabajo facilitado por la sistematización de datos realizada por el sitio quieneseljefe.cl, que permite revisar la votaciones en la cámara baja, las formas en que votan las bancadas y los dineros que estas manejan.

En enero, ambas entidades sumaron cerca de $14,8 millones en pagos. En febrero, el monto volvió a bordear los $15,5 millones. Sin embargo, el cambio se produce en marzo: el gasto se eleva a aproximadamente $37,8 millones, más del doble que en los meses previos.

La fecha coincide con un hito político relevante: el 11 de marzo se instaló la nueva Cámara de Diputados para el período 2026-2030 y además es consistente con el hecho de que ambas instituciones (junto con el abogado Mauricio Droguett Silva) son las únicas que aparecen percibiendo dineros de la cámara baja por asesorías realizadas en 2025.

La explicación de que no aparezcan otros think tanks, como se detalla más abajo, es que -según otros organismos de este mismo tipo- ellos ya no prestan asesorías a parlamentarios, como lo indicaron, entre otros, el Instituto Igualdad, Rumbo Colectivo y la fundación Chile, 21, todos ligados a la oposición.

Informes compartidos y contratos múltiples

Los registros permiten observar cómo opera el sistema. En enero, la Fundación Jaime Guzmán recibió cerca de $5,2 millones, mediante asesorías replicadas entre diputados UDI como Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Marco Antonio Sulantay.

En paralelo, Ideas Republicanas concentró cerca de $9,6 millones, con informes contratados por parlamentarios republicanos como Luis Sánchez y Cristian Araya.

El patrón se mantiene en febrero y se intensifica en marzo. Ese mes, la Fundación Jaime Guzmán superó los $11,2 millones en contratos, incluyendo series de informes por $650 mil, replicados entre 11 diputados y otros por $397.823, repetidos entre siete parlamentarios.

En Ideas Republicanas, el salto fue aún mayor: la entidad concentró cerca de $26,5 millones en marzo. Solo una serie de contratos sumó aproximadamente $23,7 millones, al repetirse 29 veces un informe de $819.515 entre diputados como Chiara Barchiesi, Agustín Romero, Felipe Ross y Juan Irarrázaval.

Los registros muestran además un patrón recurrente de “contratos múltiples”: informes con igual folio y monto contratados de manera individual por distintos parlamentarios de una misma bancada. La repetición de esos elementos sugiere la utilización de documentos compartidos o altamente similares distribuidos entre varios diputados.

Cómo funcionan estas asesorías

Consultada por El Mostrador, la Fundación Jaime Guzmán defendió el modelo y sostuvo que opera bajo un sistema formalizado desde hace décadas. La institución señaló que está inscrita en el registro de asesores externos de la Cámara desde 1997 y que presta apoyo legislativo a parlamentarios de la UDI mediante contratos individuales.

La fundación indicó además que cuenta con un equipo de 12 profesionales —entre abogados y procuradores— que asisten regularmente a comisiones legislativas y elaboran distintos insumos, como reportes de sala, minutas técnicas e informes de seguimiento legislativo.

Según explicaron, los documentos no corresponden necesariamente a informes aislados, sino a un conjunto de servicios asociados al trabajo parlamentario continuo. También recalcaron que cada contrato debe ser validado individualmente por el diputado correspondiente.

El Mostrador intentó contactar a Corporación Centro de Estudios Republicanos y al equipo de prensa del Partido Republicano para conocer su versión sobre el mecanismo de asesorías y los montos registrados. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Seguridad, migración y agenda legislativa

La revisión de los informes muestra que las asesorías no solo incluyen antecedentes técnicos, sino también análisis políticos, recomendaciones legislativas y seguimiento de proyectos en discusión.

En el caso de la Fundación Jaime Guzmán, los documentos revisados abordan materias como seguridad pública, migración, financiamiento del CAE, violencia escolar, medio ambiente y fortalecimiento de FONASA. Algunos informes recomiendan endurecer sanciones penales, restringir beneficios para migrantes en situación irregular o rechazar proyectos por su impacto fiscal.

Por su parte, los informes de Ideas Republicanas se concentran en materias como inteligencia económica, regulación de inteligencia artificial, probidad en Gendarmería, seguridad pública y control del gasto estatal. También incluyen reparos a iniciativas ambientales y cuestionamientos a proyectos vinculados a derechos humanos, como el Plan Nacional de Búsqueda.

Un modelo que cambió tras 2017

La concentración actual contrasta con lo que ocurría años atrás. Hasta antes de la polémica por informes copiados y plagiados detectada en asesorías parlamentarias en 2017, distintos centros de estudio ligados tanto a la derecha como a la centroizquierda participaban regularmente de este sistema.

Hoy, varios de esos think tanks aseguran haber abandonado esa vía de financiamiento.

Ese es el caso del Instituto Igualdad. Consultados por El Mostrador, desde la entidad ligada al PS señalaron que ya no hacen asesorías parlamentarias “porque nuestra línea es ser un centro de formación política”. Y remarcan que “no recibimos financiamiento por esa vía”.

La explicación es consistente con lo que ya había transparentado en 2024 Ricardo Solari, presidente del instituto, en conversación con La Segunda. En esa oportunidad sostuvo que “el 90% de nuestro financiamiento proviene del PS” y agregó que también cuentan con programas de cooperación internacional con fundaciones vinculadas al PSOE español, al SPD alemán y al Partido Socialdemócrata sueco. Según explicó entonces, el centro mantiene un Observatorio Legislativo y trabaja con bancadas parlamentarias, “pero no recibimos financiamiento desde allí”.

Una postura similar transmitió Rumbo Colectivo, vinculado al Frente Amplio. Según su reporte financiero de 2024, la fundación financia principalmente sus actividades mediante cooperación internacional y proyectos específicos, sin registrar aportes estatales directos ni asesorías parlamentarias relevantes. El 84,4% de sus ingresos provino desde el extranjero y su principal financista fue Open Society Foundations, con aportes también de Fundación Friedrich Ebert y Heinrich Böll Stiftung. Aunque el reporte menciona trabajo con parlamentarios del Frente Amplio, la fundación aseguró a El Mostrador que “no hace —y nunca ha hecho— asesorías externas a la Cámara”.

Otros centros han optado por modelos mixtos. En 2024, el director ejecutivo de Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, explicó a La Segunda que las fuentes de financiamiento de la institución fundada por la exconcertación provenían “del arriendo de una casa en La Reina que es de la fundación, suscripciones de empresas e individuos a nuestros informes mensuales, y fondos adjudicados en proyectos internacionales”.

Los datos muestran así un cambio en el ecosistema de asesorías parlamentarias: mientras varios centros de estudio dejaron de participar en este sistema durante los últimos años, la Fundación Jaime Guzmán e Ideas Republicanas se consolidaron como los principales actores en este tipo de contratos durante el inicio de la nueva legislatura.