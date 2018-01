A propósito de la llamada de Donald Trump a Sebastián Piñera el miércoles pasado, ocasión en que el mandatario estadounidense aprovechó para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales e invitarlo a a visitar la Casa Blanca en Washington, recordamos hoy una entrevista a Piñera en Argentina.

Fue en el programa "Odisea" del canal TN de Argentina, realizada en abril de 2016.

En la ocasión, Piñera aseguró que "por el bien del mundo" ojalá que Trump "nunca sea presidente de Estados Unidos".

"Yo espero que Donald Trump no sea Presidente de los Estados Unidos. Por el bien de EE.UU., por el bien del mundo. Porque siento que Trump ha basado su estrategia política en conductas a veces demagoga, populistas, mucha odiosidad y descalificación. Buscando el conflicto y la división más que el acuerdo y el consenso. Yo no creo que ese sea un buen camino para gobernar un país. Por tanto, ojalá Donald Trump nunca sea presidente, porque no es bueno ni para EE.UU., ni para América Latina ni para el mundo", declaró.