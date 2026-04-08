Steinert llama a “cerrar el tema” de salida de exsubprefecta PDI y descarta “historia amorosa”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó la polémica generada por la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, y descartó haber tenido injerencia en la decisión.

Durante su exposición en la Comisión de Seguridad del Senado, la secretaria de Estado reiteró la versión entregada previamente por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien señaló que la determinación fue adoptada por la institución.

“Alguna injerencia mía, no. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso, vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores”, afirmó.

La ministra también rechazó versiones que circularon en torno a una supuesta relación personal vinculada al caso.

“Yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de una historia paralela que no ha sido”, señaló.

En esa línea, agregó que se ha intentado instalar una narrativa que no corresponde a los hechos.

“Esta historia paralela desde el punto de vista, digamos, amoroso —que nunca ha sido así—, como si eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un conflicto; un complot o algo así”, indicó.

Steinert sostuvo que su intención es dar por cerrado el episodio y enfocarse en las tareas de seguridad pública.

“Quiero cerrar el tema, porque lo que me interesa realmente es trabajar por el país”, afirmó.

La consulta sobre la situación fue planteada durante la sesión por el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro.

Este lunes, en tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, había reiterado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que la decisión de remover a Peña fue adoptada en el ejercicio de sus atribuciones legales.

“Quiero señalar que quien toma las decisiones de la PDI es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”, señaló.

Durante la sesión del Senado, Steinert también abordó la política de seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que el país enfrenta una “emergencia de seguridad” que requiere medidas más duras y rápidas.

En ese contexto, indicó que la estrategia del Ejecutivo considera recuperar el orden público, combatir el crimen organizado, reforzar a las policías, aumentar el control territorial, endurecer las penas y ampliar la infraestructura penitenciaria.

La ministra reiteró que su prioridad es avanzar en esas medidas.

“Tengo una trayectoria desde el año 2005 como fiscal; ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad con el mayor honor (…) y quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden”, concluyó.