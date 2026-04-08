Kast convierte ataque a ministra Lincolao en nuevo frente de orden público y promete sanciones

La agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral escaló rápidamente desde un incidente universitario a un nuevo episodio político para el Gobierno, que respondió endureciendo el tono, anunciando acciones judiciales y reforzando su discurso de orden público.

El Presidente José Antonio Kast salió personalmente —vía redes sociales— a condenar lo ocurrido luego de que la secretaria de Estado fuera increpada por un grupo de manifestantes tras participar en la inauguración del año académico de la Universidad Austral, en Valdivia. Según registros difundidos en redes sociales, la ministra recibió insultos, fue mojada con agua y el vehículo en que abandonó el recinto fue golpeado por manifestantes.

A través de su cuenta de X, Kast apuntó directamente contra quienes protagonizaron el incidente y los calificó como “un grupo ideologizado”.

“Solo tienen un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”, afirmó el Mandatario.

El jefe de Estado aprovechó además de conectar el episodio con una de las banderas centrales de su administración.

“El objetivo de nuestro gobierno es y será recuperar el orden y la libertad en Chile”, sostuvo.

Kast anunció también que sostendrá una reunión con Lincolao tras su regreso a Santiago para manifestarle personalmente su respaldo, y adelantó que durante la noche emitirá un mensaje al país desde La Moneda.

“A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”, advirtió.

Gobierno presentará querella criminal

La ofensiva del Ejecutivo no quedó solo en declaraciones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el Gobierno interpondrá una querella criminal por atentado contra la autoridad, acción que será patrocinada por el Ministerio de Seguridad.

“Este Gobierno no se va a dejar amedrentar”, afirmó desde Palacio.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, endureció aún más el diagnóstico y descartó calificar lo ocurrido como una simple protesta.

“Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar”, sostuvo, agregando que esperan que “los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia”.

En paralelo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó más antecedentes sobre lo ocurrido y aseguró que Lincolao permaneció cerca de dos horas resguardada antes de poder abandonar el lugar.

“La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave”, afirmó.

Condena transversal en el Congreso

La reacción política fue prácticamente unánime. El Senado emitió un comunicado oficial expresando su “total rechazo” a los hechos y acordó por unanimidad repudiar la violencia ejercida contra la ministra.

“La Sala del Senado acordó expresar su repudio a todo tipo de violencia contra una autoridad política”, señaló la corporación, que además advirtió que lo ocurrido “vulnera los principios básicos de convivencia democrática”.

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de Republicanos en el Senado, Renzo Trisotti, exigió acciones concretas.

“Esperamos que la propia universidad ejerza acciones judiciales contra estos agresores, y esperamos también que lo haga el gobierno”, afirmó.

El senador RN Miguel Becker fue más allá y emplazó directamente a la Universidad Austral.

“Espero que el rector identifique a cada uno de los agresores y los saque de la universidad de forma automática”, sostuvo.

La exministra Karla Rubilar calificó el episodio como una “inaceptable agresión” y remarcó el simbolismo político de Lincolao dentro del gabinete, al ser la primera ministra mapuche de la administración Kast.

Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez afirmó que “el octubrismo ya pasó” y llamó a las universidades a perseguir este tipo de hechos.

Incluso desde la oposición hubo condena. El senador PS Juan Luis Castro calificó la agresión como “deleznable y repudiable”, advirtiendo que “ninguna universidad puede normalizar la funa, la humillación ni la violencia”.

Protesta se dio en medio de tensión por recortes en Ciencia

La protesta se produjo en un contexto de creciente molestia en sectores académicos por recientes decisiones presupuestarias adoptadas por el Ministerio de Ciencia.

Entre los cuestionamientos está la suspensión de la convocatoria 2026 de Becas Chile para programas de magíster y posdoctorado en el extranjero, además de la eventual eliminación del programa Innovación en Educación Superior (InES), medidas enmarcadas en el ajuste fiscal impulsado por Hacienda.

Durante la manifestación, estudiantes desplegaron lienzos con consignas como “Sin ciencia no hay salud, ambiente ni futuro”, “Ministerio hipócrita” y “La crisis climática no espera tu reforma”.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, sostuvo que las manifestaciones son legítimas, pero marcó distancia de la violencia.

“El movimiento estudiantil logró avances con ideas, creatividad y capacidad de convencer, no con violencia”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, solidarizó con la ministra y sostuvo que “las diferencias se enfrentan con diálogo y democracia, no con maltrato”.

Lo ocurrido en Valdivia se transforma así en uno de los episodios políticos más tensos que enfrenta hasta ahora el Gobierno de Kast en el arranque de su administración, cruzando dos temas especialmente sensibles para La Moneda: seguridad y conflictividad en espacios educacionales.