Gobierno se querellará por agresión a ministra Lincolao tras incidentes en la Universidad Austral

El Gobierno anunció este miércoles que presentará una querella contra quienes resulten responsables de la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una manifestación estudiantil registrada en la Universidad Austral, en Valdivia.

La decisión fue comunicada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, luego de los incidentes ocurridos durante la visita de la secretaria de Estado al campus Isla Teja, donde participaba en la inauguración del año académico de la casa de estudios. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, llevará adelante la acción legal.

Esta tarde, Lincolao debió abandonar el recinto en medio de un amplio resguardo de seguridad, luego de que una protesta estudiantil derivara en empujones, insultos y lanzamiento de agua mientras se retiraba del lugar.

🔵AHORA | Estudiantes protestan en medio de la visita a Valdivua de la Ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien asiste a la inauguración del año académico de la Universidad Austral.#Valdiviacl pic.twitter.com/LSqNIsq4xg — RioenLinea (@rioenlinea) April 8, 2026

La situación se produjo en las afueras del Aula Magna de la universidad, donde la ministra permaneció resguardada durante varios minutos mientras su equipo evaluaba las condiciones para concretar su salida ante la presencia de manifestantes en el exterior.

Según registros difundidos en redes sociales, una vez iniciado su desplazamiento hacia el vehículo oficial, la autoridad fue escoltada por asesores y personal de seguridad. En ese trayecto, un grupo de estudiantes la increpó con gritos y consignas, para luego rodearla, propinarle empujones y arrojarle agua, obligando a acelerar su evacuación del recinto.

🔴URGENTE | Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida y rociada con agua mientras salía de la ceremonia de inauguración del año académico de la UACh en #ValdiviaCL La tensa situación obligó a la máxima autoridad de Ciencias retirarse rápidamente del lugar. pic.twitter.com/hBdh8e6l8L — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) April 8, 2026

Finalmente, la ministra logró abordar el automóvil oficial y abandonar el campus. Hasta el momento no se ha informado si sufrió lesiones producto del incidente.

Desde la organización estudiantil señalaron a Radio Bío Bío que antes de la protesta sostuvieron una instancia de diálogo con Lincolao, pero aseguraron que las respuestas entregadas por la autoridad no satisficieron sus demandas, lo que —afirmaron— aumentó el malestar durante la jornada.

La casa de estudios se pronunciará oficialmente sobre los hechos en los próximos minutos.

Reacciones y presión desde el Congreso

El episodio generó inmediatas reacciones en el Congreso, donde parlamentarios de distintos sectores condenaron la agresión.

El diputado Diego Schalper (RN) informó que la bancada de Renovación Nacional oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para que evalúe responsabilidades y eventuales sanciones por los hechos ocurridos en la universidad.

“Esto es simplemente inaceptable”, afirmó el parlamentario.

En la misma línea, la senadora Camila Flores (RN) sostuvo que los responsables deben ser identificados y sancionados.

“Si no se frena de raíz, ya sabemos cómo terminan estas cosas. El estallido delictual fue consecuencia de la mano blanda con los violentistas y delincuentes”, escribió en su cuenta de X.

Desde la oposición también hubo respaldo a la ministra. El secretario general del PPD, José Toro, calificó lo ocurrido como “absolutamente condenable”.

“Las protestas son siempre legítimas, pero con respeto, porque en democracia las diferencias se resuelven conversando, no a gritos, ni menos a golpes ni lanzando agua. Toda nuestra solidaridad con la ministra”, expresó.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans manifestó su solidaridad con la secretaria de Estado y afirmó que “las diferencias en democracia se ejercen con argumentos, nunca con agresiones”.

“Las manifestaciones y preocupaciones estudiantiles son totalmente legítimas; la violencia, no”, agregó.