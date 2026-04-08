Jacqueline Sepúlveda se convierte en primera mujer elegida rectora de la U. de Concepción

La profesora titular de la Universidad de Concepción (UdeC) Jacqueline Sepúlveda Carreño se convirtió esta tarde en la primera mujer en ser electa como rectora de dicha casa de estudios superiores, fundada en 1919.

De este modo, de 1.382 votos emitidos (de un total de 1.497), Sepúlveda logró 783, frente a los 568 obtenidos por Paulina Rincón, actual vicerrectora y representante del continuismo del rector Carlos Saavedra, que está pronto a terminar su segundo periodo al frente de dicha institución, que posee cerca de 30 mil estudiantes de pre y postgrado en tres campus, así como más de seis mil funcionarios.

La UdeC, además, es propietaria de Lotería de Concepción, de varios medios de prensa, de un instituto profesional y de un centro de formación técnica.

Sepúlveda es químico farmacéutica de la misma universidad y posteriormente cursó un doctorado en la Universidad de Graz (Austria). Actualmente es profesora titular del Departamento de Farmacología y también es la directora de la Academia de Innovación de la misma universidad.

Fue la primera mujer en desempeñarse como vicerrectora de la U. de Concepción y en este, su tercer intento por llegar a la rectoría, logró su objetivo apoyada por los otros dos candidatos que se presentaron en primera vuelta, Carlos von Plessing y Jorge Fuentealba.

Al agradecer su votación, luego del cierre de las urnas, expresó “mis primeras palabras son para agradecer a todas las personas que votaron por nosotros, por la confianza depositada”, agradeciendo también a su familia y su equipo, agregando que “a partir de hoy no hay candidaturas, somos todos la Universidad de Concepción” y que “la universidad en su conjunto, la comunidad entera, quiere unidad, y yo quiero trabajar con todas y todos, porque en esta universidad no sobra nadie”.

La nueva rectora electa debe asumir sus funciones el próximo 14 de mayo, por un periodo de cuatro años.