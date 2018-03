Este miércoles el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional sobre el artículo que prohibía a controladores con fines de lucro en las universidades y que este martes fue declarado inconstitucional.

"El artículo 63 es absolutamente irrelevante. Lo más importante, lo que le interesa a la sociedad chilena es que se cumpla la ley", señaló.

En esa línea agregó que "la ley se cumple en la medida que se prohíba el lucro a través de una superintendencia que tenga las capacidades legales para evitar que en los excedentes de la universidad se vayan hacia otro lado", según consigna Radio Bio Bio.

Sin embargo, para la autoridad universitaria sí existe una preocupación respecto a la ley de Educación Superior, y es que la Superindentendencia de Educación Superior eventualmente pueda "invadir la autonomía universitaria" al calificar el uso de recursos de las casa de estudios.

"Sí me preocupa que la superintendencia adquiera facultades que no le competen. Hay una de ellas que a mí me preocupa, y es que la superintendencia podría calificar el uso de los recursos al interior de la universidad y eso no corresponde, eso invade la autonomía universitaria", manifestó.