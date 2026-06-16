Las pelotas tienen su ciencia, no solo en el Mundial: descubre la matemática detrás de los balones junto a Andrés Navas ¿Alguna vez te has preguntado por qué los balones de fútbol tienen la forma que tienen? ¿O qué relación existe entre una Copa del Mundo, la geometría y las matemáticas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el destacado matemático y académico del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación (DMCC) de la Universidad de Santiago, Andrés Navas, junto a Valentina Marino, en el más reciente video que publicaron en las plataformas de Ciencia en Arte.

Bajo el sugerente título “Cuando descubras la geometría en los balones, no podrás dejar de verla”, el material audiovisual invita a observar uno de los objetos más familiares del deporte desde una perspectiva completamente diferente.

A través de ejemplos cotidianos y un lenguaje cercano, Marino muestra cómo la forma de los balones deportivos está estrechamente ligada a conceptos geométricos que han acompañado su diseño durante décadas, y que va descubriendo mediante dibujos y las explicaciones cercanas del académico Andrés Navas.

“Las personas que diseñan los balones siempre lo han hecho inteligentemente. Cuando uno se plantea cómo construir un objeto redondo y simétrico a partir de piezas, inevitablemente aparece la geometría”, explica el docente.

El matemático detalla que muchos balones de fútbol se basan en estructuras asociadas a los llamados poliedros regulares, figuras geométricas que permiten distribuir de manera equilibrada las distintas piezas que conforman la superficie del balón. Esta relación entre matemáticas, diseño y deporte es precisamente uno de los aspectos que más sorprende a quienes asisten a sus charlas.

Una invitación a descubrir las matemáticas detrás del deporte

El lanzamiento de este nuevo video coincide con la participación de Andrés Navas en la Escuela de Invierno del DMCC, instancia en la que profundizará en estos fascinantes vínculos entre geometría y balones deportivos, del 22 al 26 de junio.

La charla está dirigida al profesorado y estudiantado de enseñanza media interesado en descubrir nuevas formas de acercarse a las matemáticas mediante ejemplos concretos y cercanos a la vida cotidiana.

Según relata el docente y matemático de la Usach, esta presentación ha sido compartida durante varios años en distintos espacios educativos, generando gran interés entre docentes y estudiantes.

“Van a aprender y, al mismo tiempo, lo van a pasar bien con un objeto que conocen muy bien. Además, lo que voy a contar no es exclusivo del fútbol: se aplica prácticamente a cualquier balón deportivo”, adelanta.

Durante la actividad, los asistentes podrán conocer cómo la evolución tecnológica de los balones ha ido de la mano con principios geométricos fundamentales, además de descubrir por qué algunas pelotas han marcado hitos en la historia de los mundiales y cómo su diseño puede influir incluso en el comportamiento del juego.

Quienes quieran adelantarse a esta experiencia pueden comenzar viendo el nuevo capítulo de Ciencia en Arte, una invitación que les hace Valentina Marino a mirar el deporte con otros ojos y a descubrir que las matemáticas están presentes en lugares mucho más cercanos de lo que imaginamos, incluso en las pelotas que rodarán por las canchas durante este Mundial 2026.

Revisa el video completo y acompaña a Andrés Navas en su charla de la Escuela de Invierno de la Facultad de Ciencia de la Usach, a través del canal de YouTube, para seguir explorando la sorprendente geometría escondida en los balones deportivos.

Link para unirse a la charla: https://www.youtube.com/live/4w2oPcQws8s Link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=msJ0iKUWeoQ&t=22s