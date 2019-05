Sernapesca sobre salmonera que opera ilegalmente en Magallanes: “Están en causal de caducidad”

La empresa salmonera Nova Austral, a través de su filial Cabo Pilar S.A, tiene cuatro concesiones para realizar faenas en el canal Beagle. Un grupo de civiles y Greenpeace Pacífico Sur presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para detener la actividad de la salmonera. El organismo lo acogió, pero después permitió a la compañía seguir con sus faenas. Los recurrentes alegan la caducidad de las concesiones.

Al respecto, la directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, señaló a El Mostrador que ya oficiaron a las Fuerzas Armadas (FFAA) "para informar que están en causal de caducidad, conforme lo establece la normativa”. La subsecretaría para las FFAA es la que tiene la competencia de caducar o no estas concesiones.

“Lo que a mí me preocupa, que esto ahora depende de la subsecretaría para las FFAA. Me entrevisté con el subsecretario para las FFAA y resulta que tienen tantos expedientes pendientes, de concesiones, solicitudes, en fin, que yo no sé el grado de ejecutividad que va a tener. Yo oficiaría inmediatamente porque encuentro que la tardanza puede ser muy contraproducente”, expresó la senadora Isabel Allende (PS) en la Comisión de Medio Ambiente del Senado del 14 de mayo.

En la instancia, el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, mencionó “que una concesión esté prácticamente 14 años sin operación no es algo normal, no es lo que la ley quiere”.

La empresa salmonera tenía una medida cautelar desde el 2008 impuesta por el Tribunal Arbitral de Osorno. La acción paralizaba las faenas que podías realizar Cabo Pilar en el canal Beagle por sus cuatro concesiones. Sin embargo, la cautelar cesó el 8 de abril, día en que el grupo de civiles y Greenpeace presentaron el recurso de protección.

El accionar de Nova Austral produciría la llegada de casi dos millones de salmones a las aguas del canal Beagle. Vecinos de Puerto Williams –ubicado en las cercanías del canal- alertaron que la empresa estaba estableciendo instalaciones en la zona cuando la medida cautelar aún estaba vigente.