Conflicto de intereses: la otra arista de la polémica por proyecto inmobiliario en humedal Paicaví

Aunque el proyecto del Condominio Fuentes de Aníbal Pinto, en el humedal Paicaví, fue aprobado de manera unánime por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, fue el voto del seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays Araya, el que generó más críticas. Esto, por dos motivos: el primero es que la misma seremía había entregado una serie de observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental entregada por la inmobiliaria, e incluso había aconsejado “no descartar” un estudio de impacto ambiental.

El segundo motivo es Delannays, quien desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, según su LinkedIn, fue gerente de sustentabilidad de la inmobiliaria Madesal. Justamente, Madesal es una de las empresas que han sido apuntadas por su impacto en el mismo humedal Paicaví.

Delannays ha defendido la aprobación de esta iniciativa e incluso declaró su satisfacción al medio TVU: “Nos tiene muy contento, porque a pesar de las observaciones y los respaldos de información que se solicitaron durante la evaluación ambiental, el proyecto fue finalmente aprobado”.

El proyecto pretende construir 350 departamentos con destino habitacional, distribuidos en 19 torres de 5 pisos cada una.

La Seremi de Medio Ambiente, que desde fines de marzo dirige Delannays, entregó durante el año 2025 una serie de observaciones al proyecto. Una de ellas es la siguiente: “Hago presente a usted que hace menos de dos meses atrás ingresó al SEIA el Proyecto Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario Sandra Oliva I y II, bajo la forma de una DIA, un proyecto muy similar a este y con la asesoría de la misma empresa consultora. En efecto, es como si se tratara de un solo gran proyecto habitacional fragmentado por motivos económicos y judiciales, razón por la cual el efecto sinérgico de los impactos negativos señalados a continuación los hace aún más significativos“. Las observaciones se mantuvieron en marzo de este año.

Es que en la zona –a menos de 100 metros– se construiría otro condominio más (Parque Solidario Sandra Oliva), el que coincidentemente contrató a la misma consultora, Gestec, para su declaración de impacto ambiental. Entre ambos proyectos sumarán 32 torres y 850 departamentos.

Aquí Biobío de El Mostrador consultó al actual seremi sobre su posición, la cual difiere de los informes de su mismo servicio. Delannays argumentó respecto a la dificultad de alinear los diferentes intereses y preocupaciones respecto al humedal, pero recalcó que en el proceso de evaluación se descartó la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Eso sí, en un tono conciliador declaró: “Quiero celebrar el interés de las personas en la protección del humedal”.

Javier del Río, quien es parte del Movimiento por la Defensa del Humedal Paicaví, sostiene que la construcción de condominios en esa zona generará, además de la desaparición definitiva de buena parte de un humedal, más inundaciones.

“Este humedal es sitio de anidación de aves, es hábitat de coipos y ranitas, entre otras especies. Si construyen en el humedal, van a tener que rellenar con hormigón y dejarlo enterrado para recién sentar las bases de las torres. Eso generará que el agua que atrapaba el humedal, inunde otros sectores. Eso es justamente lo que está pasando en varias zonas, como el mismo Colegio Inmaculada Concepción o la Laguna de las Tres Pascualas, debido a que hemos ido perdiendo humedales”, dice del Río.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien es parte del oficialismo, también criticó la aprobación durante la última semana, desmarcándose de la postura del Gobierno: “Si nosotros queremos que Concepción sea una ciudad relevante a nivel nacional, sea la mejor ciudad de Chile, por la historia que tiene, y nos construyen sobre el humedal Paicaví, es un fracaso, es una derrota”.

Por lo pronto, el Concejo Municipal se comprometió a emprender acciones legales junto a los vecinos para impugnar la resolución de calificación ambiental, publicada en el Diario Oficial el pasado 7 de mayo. Desde esa fecha empiezan a correr los 30 días hábiles para presentar un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Dato clave: pero el posible conflicto de intereses no es la única arista adicional. Hay otra historia que ha resurgido estos días en el Gran Concepción y que según los denunciantes está directamente vinculada a la construcción sobre humedales. Se trata del Condominio Cumbres, en Hualpén, el cual presenta una serie de grietas y sufre de inundaciones en sus estacionamientos subterráneos. [Pueden ver los videos de parte de los daños que sufre el condominio, entregado hace solo dos años.]

Algunos de los vecinos están pidiendo desde el 2024 que se les dé una solución, porque temen una tragedia. Ema Robles, una de las denunciantes, manifiesta: “No queremos ser un segundo Alto Río. Acá se construyó sobre un humedal y hay informes que explican que el edificio se está deformando, pero aún no tenemos una solución”.

La constructora Pacal, que estaba a cargo de esta obra, este año recortó a la mitad su personal y enfrenta varias demandas por impagos. De hecho, al lado del condominio Cumbres hay un sitio eriazo donde se construiría una segunda torre, pero que actualmente es un pantano. “Por eso entendemos a la gente del humedal Paicaví. Lo que se está haciendo, de construir sobre los humedales, es una solución rápida, pero que al poco tiempo va a dejar a las personas otra vez sin vivienda o incluso sufriendo algo peor”, afirma Ema Robles.