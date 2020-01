Alertan sobre las “apps de belleza”: podrían estar espiando y robando datos privados a sus usuarios

Cerca de 1.400 millones de descargas acumulan las 30 “apps de belleza” más instaladas en celulares. En apariencia son inofensivas, unos cuantos filtros sobre el rostro y ya. Pero todo lo contrario: podrían ser potenciales ladrones de datos y fuentes de malwares y spywares, según reveló una investigación del portal Cybernews.

La aplicación más descargada de este tipo, BeautyPlus - Easy Photo Editor & Selfie Camera, con más de 300 millones de descargas, fue identificada por el gobierno indio como malware o spyware. Ya había sospechas que rodeaban a Meitu, desarrolladora de la app, consistentes en que almacenaba datos de sus usuarios para luego venderlos.

Otras desarrolladoras también han estado envueltas en conflictos similares. La hongkonesa iJoysoft, por ejemplo, ha conectado su software a adwares maliciosos. Lyrebird Studio, por su parte, fue acusada de enviar pornografía a sus usuarios, redirigirlos a sitios de phishing (método en el que se intenta sustraer datos personales de la víctima para luego suplantar su identidad) y guardar sus fotografías.

En Cybernews observaron, además, que de las 30 aplicaciones investigadas, 16 son de origen chino o hongkonés.

Una vez completada la descarga de alguna app, el software solicita al usuario una serie de permisos para poder operar en el celular. Estos requisitos son lo que Android conoce como “permisos riesgosos”, ya que pueden comprometer la privacidad de la persona. Entre los permisos riesgosos están el acceso a la cámara, contactos, ubicación, micrófono, almacenamiento, entre otros.

Lo normal de las “apps de belleza” es que requieran acceso a Camera y Write_Storage, esta última para almacenar las fotos a las que se haya aplicado algún filtro. Sin embargo, Cybernews dio a conocer que estas aplicaciones solicitan, en promedio, cinco permisos riesgosos. En los casos más extremos los permisos ascendían a siete.

En el portal precisaron que una aplicación solicitaba escanear la lista de contactos, 13 querían acceder a la ubicación GPS, 10 requerían ubicación aproximada, 23 pedían acceder al micrófono, 30 escribir archivos en el dispositivo, 29 acceder a la cámara y 29 leer archivos en el celular.

Incluso alertaron de una app, Beauty Camera de Phila AppStore –que cuenta con 500 mil descargas-, que al momento de instalarla no pedía permiso para acceder a la cámara. Sin embargo, cuando abrieron la aplicación si estaba disponible el uso de esta, es decir, el software pudo entrar a la cámara sin ni siquiera tener la confirmación del usuario.

A continuación las apps analizadas por Cybernews:

1. BeautyPlus - Easy Photo Editor & Selfie Camera

2. BeautyCam

3. Beauty Camera - Selfie Camera

4. Selfie Camera - Beauty Camera & Photo Editor

5. Beauty Camera Plus - Sweet Camera & Makeup Photo

6. Beauty Camera - Selfie Camera & Photo Editor

7. YouCam Perfect - Best Selfie Camera & Photo Editor

8. Sweet Snap - Beauty Selfie Camera & Face Filter

9. Sweet Selfie Snap - Sweet Camera & Beauty Cam Snap

10. Beauty Camera - Selfie Camera with Photo Editor

11. Beauty Camera - Best Selfie Camera & Photo Editor

12. B612 - Beauty & Filter Camera

13. Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

14. Sweet Selfie - Selfie Camera & Makeup Photo Editor

15. Selfie camera - Beauty Camera & Makeup camera

16. YouCam Perfect - Best Photo Editor & Selfie Camera

17. Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

18. Selfie Camera - Beauty Camera

19. Z Beauty Camera

20. HD Camera Selfie Beauty Camera

21. Candy Camera - selfie, beauty camera & photo editor

22. Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

23. Beauty Selfie Plus - Sweet Camera Wonder HD Camera

24. Selfie Camera - Beauty Camera & AR Stickers

25. Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

26. Beauty Camera

27. Bestie - Camera360 Beauty Cam

28. Photo Editor - Beauty Camera

29. Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor

30. Selfie cam - Bestie Makeup Beauty Camera & Filters