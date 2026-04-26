“Cuerpo celeste” de Nayra Ilic: la Transición en los ojos de una adolescente nortina

“Cuerpo celeste”, el segundo largometraje de Nayra Ilic García (Santiago, 1977), llegó este jueves a cines tras su recorrido por importantes festivales internacionales: Tribeca, San Sebastián, Guadalajara, La Habana y SANFIC.

Ambientada en el norte de Chile en 1990, la película sigue a una joven que enfrenta el fin de su infancia en medio de un país que también intenta reinventarse.

Protagonizada por Helen Mrugalski, una de las nuevas caras del cine chileno —ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de La Habana—, junto a un elenco destacado que incluye a Daniela Ramírez, Néstor Cantillana y Mariana Loyola, la película sigue a Celeste, una adolescente de 15 años cuya vida cambia abruptamente tras un hecho que fractura su entorno familiar.

En un paisaje marcado por la inmensidad del norte chileno, el desierto se convierte en un espacio cargado de memoria y revelaciones.

Origen

Ilic cuenta que el origen de la película surge por la necesidad de hablar de una época compleja, que es la época de la transición en Chile, “pero al mismo tiempo de hablar y explorar una zona de la cual yo soy oriunda, que es Atacama, la región de Atacama”.

Aunque nació en Santiago, Ilic se crió en El Salvador, un pueblo minero minero de 10 mil habitantes a 2.200 metros de altura, al interior de Chañaral.

Iban a las playas de Pan de Azúcar: “nos metíamos siguiendo huellas y buscando lugares hasta que finalmente encontramos, ojalá, los lugares más desiertos, donde menos gente hubiese y donde no hubiese nadie alrededor y eso era como nuestro deleite. Así que encontrábamos playas, algunas con nombre y otras sin nombre”.

“Crecí ahí, mi niñez fue ahí, y fue súper importante para mí crecer en esa inmensidad, en esos parajes y en esas explanadas hermosas”, recuerda.

Recién a los ocho años llegó a vivir a la capital. Antes “veníamos a Santiago a veces, que me parecía venir a otro país, yo sentía que venía a Chile cuando venía a Santiago, porque era como otra sensación”.

“Luego, cuando nos vinimos a Santiago a vivir, seguimos visitando como familia, acampando, viviendo una experiencia un poco nómade, y cuando aparecieron las exhumaciones de Pisagua en los medios, en los diarios, en los kioscos públicamente, a mí me chocó mucho que ese desierto, que para mí había sido un lugar de mucha seguridad, tranquilidad, belleza, imaginación, había sido un espacio de tanto horror. Y me costó entender cómo, qué pasó ahí, sabiendo yo de la historia del país, por supuesto, pero de alguna manera ese desierto cobra una dimensión muy contradictoria y compleja desde ese lugar más personal y emotivo”.

“Yo creo que esas dos cosas se juntaron y me persiguieron mucho tiempo como imagen, como un desierto que es capaz de fosilizar, paleontológicamente hablando, ballenas, a fosilizar cuerpos recientes, y esa línea temporal me afectó mucho las preguntas que uno se hace como adolescente, ¿a dónde vamos?, ¿quiénes somos?, de alguna manera cobrada en otra dimensión”.

La cineasta agrega que todo eso fue un poco el puntapié para el contexto, la atmósfera, las imágenes que empujaron la película, y ya luego contarlo desde los ojos de una adolescente en esa época, una joven mujer, una adolescente. Esto era clave, ya que sentía que hasta entonces la época había sido mayormente transmitida por los protagonistas y las protagonistas de los eventos de la dictadura, “pero que la generación que había venido después, desde un lugar diferente, no habíamos tenido tanta la oportunidad de transitar, de contar”.

“Entonces, así es como también entramos desde la perspectiva más íntima, doméstica, familiar de esta joven adolescente, su propio proceso de cambio para también entender el proceso de cambio de un país, que es la transición, que es cómo puedo entender este espacio si no como un espacio de transición, lo mismo que la adolescencia, es algo que ocurre una vez y se acaba, pero mientras ocurre es tanto dolorosa como que hay esperanzas también, ¿no?”.

La película fue filmada durante tres semanas en la misma zona, en abril de 2024.

“Nosotros filmamos la película al lado de Puerto Viejo, en una playa que el acceso es privado, pero la playa, por supuesto, es pública. Puerto Viejo en esa época no era una toma, era una playa que íbamos a caminar, hacíamos la caminata de la desembocadura del río Copiapó, y ahora esa zona ya es realmente una villa, ya está superpoblado, es distinto ya”, cuenta.

Casting

Un tema clave fue, naturalmente, el casting.

“Ese fue un trabajo muy largo, porque yo quería trabajar con una niña que tuviese más o menos la edad de la personaje. No quería trabajar con actores o actrices, o sea, una actriz mayor y que actuara de niña, sino que quería realmente trabajar con una niña que estuviese viviendo ese periodo, porque eso también iba a fortalecer no solamente el tono actoral, sino que le iba a dar una cierta verdad, como una frescura que solamente ocurre en ese periodo de tiempo”.

Hubo un casting muy largo a cargo de Amalia Kassai, que duró un año, primero con una convocatoria abierta online masiva y luego en Valdivia y Caldera, tras la cual quedaron cinco actrices muy jóvenes, todas menores de edad.

Eran de Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, y entonces Ilic realizó un taller de actuación, en donde las dirigió, “también con el elenco masculino, para ver un poco cómo se iban relacionando entre ellas, ellos, y también un poco tratando de entender las indicaciones, y también ver cómo se iba desarrollando”.

Y después de un proceso muy largo, finalmente elegieron a Helen Mrugalski. Fue un proceso largo y no digo exento de problemas, porque nosotros tenían una fecha de rodaje, que iba a ser el 2023, y se postergó.

“Cuando hicimos el casting en el 2023, Helen solo tenía 13 años. Era demasiado chiquitita, era muy muy joven para hacer el papel. Pero se atrasó el rodaje, y entonces al año siguiente volví a conversar con ella, y ya tenía 14 años, y me dijo que ese personaje, ella había leído el guión y sabía que era ella”.

En cuanto a los otros actores, como Néstor Cantillana, siempre lo tuvo en mente.

“Siempre había querido trabajar con él, había intentado otros proyectos con él, que no habían conseguido financiamiento, y Néstor siempre creo que es como realmente un portento de actor chileno tremendo, y Néstor siempre estuvo”.

Por su parte, Daniela Ramírez parte del proceso de casting, “y la verdad es que cuando me junté con la Dani a tomar un café, fue como inmediato el encuentro, y fue tan inmediato que se estableció una amistad que hasta el día de hoy continúa, ya trascendió por cierto toda la pantalla y ya somos muy, amigas”.

“Realmente ella le daba justamente esa fragilidad y esa fuerza, ese dolor y esa potencia, atravesar también desde estar en un estado muy tranquilo a un espacio más complejo también para la mujer de esa época, una mujer que trabaja. Había que lograr esa figura sin caer en un cliché, mostrar una mamá pero una mujer también. Y realmente fue bien impresionante el trabajo y el encuentro que tuvimos”.

También hay actores locales, como Nicolás Contreras, que es de Copiapó.

“Es un personaje que tenía que tener ciertos atributos, es pescador, y entonces necesitábamos un actor que fuera versátil, que pudiera hacer todo eso, pero que además, ojalá entendiera el norte, sintiera el norte”, recuerda.

“Cuando le conté el proyecto, el Nico me dijo, ‘yo tengo que estar en ese proyecto, o sea, yo tengo que estar en esa película, necesito estar en esa película’, y aprendió a manejar un bote. Yo no quería que fuera solamente gente de Santiago, sino que lograr armar este mundo con personas que son de allá, o que viven allá, entre Caldera, Copiapó, Bahía Inglesa, y lograr que todo esto se vaya nutriendo. Fue un desafío que estaba desde la primera minuto, entonces conseguirlo, lograrlo, y luego trabajar con un actor que es de allá, fue soñado. Incluso el Nico hizo una canción para la película, que es la canción de los créditos”.

Época

Otro desafío fue hacer una película de época, tomando en cuenta que han transcurrido casi cuatro décadas desde el retorno de la democracia, que es cuando se sitúa el filme.

“Estudié mucho, investigué mucho este guión, lo trabajé un montón, y me asesoré también con historiadoras e historiadores, y por supuesto que, por ejemplo, en términos musicales, me asesoré con personas que son especialistas en temas musicales. Eso fue un tema súper importante, indagar bien la época, todo el material de archivo, todo el material sonoro, está exactamente sacado en el periodo de las noticias exactas que pasaron en esa época, y no un año antes ni un año después”, destaca.

“Hay un tema bien acucioso, que quizás no es tan visible, pero que sí es importante para también confirmar un periodo de tiempo dentro de una ficción. Esto es una ficción, no es un documental, pero es una ficción que está enclavada en una época y que busca conectar con un periodo de tiempo y que ayuda también, creo yo, a dialogar con una época, con el hoy, ¿no? Una época que está un poco olvidada, creo yo, está bien lejana, en general, y me parecía interesante que las jóvenes de hoy pudiesen también conectar desde otra manera, emocionalmente, con un periodo de tiempo que era complejo, era difícil, había que entrar con cuidado”.

Recepción

Finalmente, la cinta ha tenido un recorrido internacional, ¿cómo ha sido la recepción?

“Estoy muy sorprendida y agradecida de todo lo que ha pasado. Conecta muchísimo con la audiencia joven. La audiencia joven, por un lado, me dicen que conecta mucho con la historia de Celeste, el argumento en sí, que les emociona un montón, se sienten identificadas en la manera, los vínculos, que como hay un viaje profundo emocional del personaje, pero también me preguntan mucho si en Chile saben lo que pasó en esa época”, responde.

Otro atractivo ha sido el escenario.

“Me han comentado mucho por los lugares, por ejemplo, como, ¿dónde queda eso? Como que les ha sorprendido mucho entender que el desierto sí llega al mar en Chile, y que hay una zona que es el desierto costero”, concluye.