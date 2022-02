Cómo explica la ciencia que los padres olviden a sus niños dentro del auto (y qué hacer para evitarlo)

En situaciones de cansancio y nerviosismo, el hipocampo se daña, pero los ganglios basales siguen funcionando con normalidad, explica Diamond en su investigación.

Síndrome del bebé olvidado

Mariana y sus dos hijos, Vicente y Sebastián: "Hoy en día no me bajo del auto sin mirar al menos una vez el asiento trasero". ARCHIVO PERSONAL

"Me bajé del auto, crucé la calle y me dirigí hacia el banco del parque. Fue entonces cuando escuché que mi esposo me llamaba, porque se me había olvidado que el bebé estaba en el asiento del auto".