Alvarado encabeza cita de emergencia en La Moneda tras traspié por oficio de Dipres

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, encabezó este miércoles una reunión en La Moneda para abordar la crisis abierta por la filtración del oficio de la Dirección de Presupuestos que recomendaba descontinuar programas sociales de alta sensibilidad. A la cita asistieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval; el ministro de Vivienda, Iván Poduje; y el director de Dipres, José Pablo Gómez.

En la instancia, el Gobierno reconoció el documento como un traspié y acordó mejorar la coordinación entre ministerios y reparticiones para evitar nuevas controversias. El episodio obligó al Ejecutivo a salir a explicar públicamente eventuales recortes, en un contexto en que en La Moneda no se conocía la polémica circular antes de que estallara el conflicto.

La reunión también tuvo una lectura política interna. Alvarado lideró el espacio en medio de llamados desde el oficialismo para reforzar su papel como coordinador del gabinete. Esa presión fue explicitada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien lo exhortó a asumir como una figura de conducción más visible dentro del Ejecutivo.

El emplazamiento se produjo, además, un día después de que el propio Squella atribuyera en Alejandro Irarrázaval parte de la responsabilidad por el error asociado al oficio de Dipres, instalando un nuevo foco de tensión en el corazón de La Moneda.