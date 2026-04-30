Mirada internacional con Ignacio Walker: Trump y Netanyahu

¿Cuáles son las similitudes entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, más allá de la histórica relación entre Estados Unidos e Israel? Ambos comparten una estrategia política similar basada en el legado del asesor de Trump, Roy Cohn. Además, los dos son críticos de sus adversarios políticos internos (Trump de los demócratas, Netanyahu de los laboristas) a quienes consideran “débiles”, por buscar la paz o enfrentar enemigos.

La gran convergencia entre ambos líderes se refleja en sus doctrinas: Trump sostiene que Irán nunca tendrá un arma nuclear, mientras Netanyahu afirma que los palestinos nunca tendrán un Estado. Aunque dirigieron acciones militares conjuntas contra Irán, como el ataque del 28 de febrero, ninguna de sus metas se cumplió (cambio de régimen, liberación del estrecho de Ormuz o fin del enriquecimiento de uranio).

Con una baja aprobación de la gestión de Trump y cuestionamientos a la de Netanyahu, el balance que ambos líderes proyectan es más bien desalentador.



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