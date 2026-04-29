Corte abre vía para remover a conservador Sergio Yáber y a notario ligado a pago a pareja de Vivanco

La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió iniciar el procedimiento de remoción del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y del notario Rodrigo Ortúzar, en el marco del sumario abierto por sus vínculos con el caso del consorcio CBM. La decisión fue adoptada por el pleno del tribunal, que además aprobó para ambos una suspensión de 60 días. En la misma resolución, el notario Claudio Barrena fue absuelto y Fernando Martel recibió una multa de 5 UTM.

Uno de los puntos centrales del fallo apunta a un pago de $15 millones que Ortúzar realizó entre el 4 y el 8 de marzo de 2021 a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de una sociedad de su propiedad, mientras postulaba a distintas notarías. Aunque Migueles emitió una factura por una supuesta consultoría en gestión inmobiliaria, la corte concluyó que no había respaldo suficiente para acreditar que ese servicio se hubiese prestado efectivamente.

El tribunal sostuvo que esa transferencia carecía de una justificación plausible y que coincidía temporalmente con las primeras postulaciones de Ortúzar a cargos notariales y conservadores en Coquimbo y Ovalle. Sobre esa base, la corte estimó que existían antecedentes suficientes para respaldar la tesis de que el pago pudo buscar favorecer indebidamente la carrera funcionaria del notario, considerando la cercanía de Migueles con una ministra del máximo tribunal.

La resolución también tomó en cuenta la relación social entre Ortúzar y Vivanco. Según el fallo, el notario participó en reuniones y celebraciones de la exministra, antecedente que el tribunal valoró como algo más que simples coincidencias sociales.

La decisión, de todos modos, no cierra el caso. La defensa de Yáber confirmó que apelará ante la Corte Suprema para intentar revertir la sanción. El sumario administrativo fue instruido por la fiscal judicial Carla Troncoso desde noviembre del año pasado y corre en paralelo a investigaciones penales abiertas en las fiscalías de Los Lagos y Valparaíso, esta última en la arista conocida como “Nombramientos”.