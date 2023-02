Emprendedores de Valparaíso buscan crear soluciones para la implementación de envases sustentables 

Uno de los grandes desafíos a la hora de tener industrias más amigables con el medio ambiente tiene relación con los desechos que se generan a la hora de embalar o envasar los productos que se comercializan.

Ante esto, unos emprendedores porteños fundaron Beloop, una empresa que creó un software pionero que posibilita el correcto cumplimiento de la Ley REP de envases y embalajes en Chile. Y es que actualmente, cerca del 90% de las empresas que deberían cumplir con la normativa no lo están haciendo por distintos motivos, entre ellos, porque el Ministerio del Medio Ambiente no tiene la capacidad fiscalizadora, o por desconocimiento de las empresas afectas sobre la misma Ley.

Las multas todavía no se implementan, pero estarán en régimen a partir de septiembre de 2023. Por lo tanto, quedan apenas ocho meses para que unas 13 mil empresas puedan activar su modo REP y ponerse al día en la normativa actual.

Al alero de la Universidad Técnica Federico Santa María, a través de su incubadora de negocios 3IE, Beloop es un grupo empresarial conformado por dos compañías, creadas por ingenieros quienes orientan su trabajo a mejorar la sostenibilidad de la industria.

Además, apoyan a empresas a transicionar desde envases y embalajes con alto impacto ambiental a otros más amigables con el medioambiente, más económicos, y que cumplan con los nuevos requerimientos respecto a leyes y normativas técnicas.

Cómo lo hacen

Gabriel Sanllehi, director general del emprendimiento, explica que están “desarrollando distintos tipos de metodologías para poder entender cuándo realmente un material es o no más sostenible, a través del Análisis de su Ciclo de Vida (ACV), su huella de carbono, y su aplicación en el Ecodiseño”.

El también ingeniero mecánico industrial agrega que la idea de este software es hacer de ventana de acercamiento a la legislación: “La Ley establece ciertos puntos para saber si tu empresa está o no afecta, porque hay muchas que no conocen esta normativa. En segundo lugar, la letra chica no es de fácil acceso o muchas compañías tampoco constituyen un Departamento de Medioambiente”.

En ese sentido, afirma que la iniciativa “ayuda a la empresa a identificar los pasos a seguir y ahí entramos nosotros con servicios de asesorías y consultorías, facilitados y apalancados por este software”.

A esto se suma el desarrollo de otras herramientas que van por la misma línea respecto a la implementación de la Ley REP, la Ley de plásticos de un solo uso, la hoja de ruta de economía circular para un Chile sin basura 2040, para las normas ISO, y otros. Siempre con la misma lógica en torno a mejorar los estándares de economía circular, a través por ejemplo, del establecimiento, medición y gestión de eco indicadores.