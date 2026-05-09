Entre Hilos: ¿Qué es el materialismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el materialismo.
Este paradigma comprende que las acciones y procesos sociales tienen su causa última en las condiciones de vida, en la existencia concreta, de personas y grupos. Si bien distintas tradiciones de materialismo colocan esa fuente en distintos lugares – la vida biológica, la existencia orgánica, las condiciones de reproducción de la vida material – todas comparten que ellas tienen primacía sobre los sistemas de pensamiento, la cultura o la religión
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Crédito Ilustraciones: https://www.instagram.com/pajaro_pez/
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