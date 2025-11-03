El agua como clave del bienestar durante las altas temperaturas

El cambio de estación trajo consigo un aumento sostenido de las temperaturas en gran parte del país. Según proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, este verano las olas de calor serán más intensas y prolongadas, con máximas que podrían superar los 35°C en la zona central.

En este contexto, el agua se convierte en un elemento clave para la salud. El cuerpo humano puede perder hasta dos litros diarios solo por transpiración, lo que impacta directamente en la concentración, el estado de ánimo y la energía.

Diversos estudios advierten que la deshidratación eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, generando ansiedad, fatiga y menor rendimiento físico.

El déficit de hidratación en Chile

A pesar de la creciente conciencia sobre los hábitos saludables, más del 60% de los chilenos no alcanza la ingesta recomendada de agua, según datos del Ministerio de Salud. La mayoría reemplaza el agua por bebidas azucaradas, lo que aumenta los riesgos de sobrepeso, deshidratación y enfermedades metabólicas.

Claudio Brinkmann, CEO y cofundador de Maihue, expresa que “contar con acceso fácil y constante a agua de calidad hace que las personas incorporen la hidratación como un hábito diario. Muchas veces sabemos que debemos tomar agua, pero terminamos comprando otra bebida o simplemente no lo hacemos”.

Brinkmann explica que mantener agua disponible en el hogar o el trabajo no solo incentiva el hábito, sino que también fomenta un consumo más responsable y sostenible.

Además, advierte sobre los riesgos de consumir agua en botellas plásticas expuestas al sol, ya que la radiación puede liberar sustancias químicas como el bisfenol A (BPA) y favorecer la proliferación de bacterias.

Cómo mantener una correcta hidratación en días de calor

Especialistas recomiendan no esperar a sentir sed para beber agua, ya que ese reflejo indica que el cuerpo ya comienza a deshidratarse. Para prevenirlo, se sugieren prácticas simples pero efectivas:

Comienza el día con agua: un vaso al despertar ayuda a reactivar el metabolismo.

Haz pausas de hidratación cada 2 o 3 horas.

Prefiere agua sobre bebidas azucaradas o con cafeína.

Bebe antes, durante y después del ejercicio.

Ten agua siempre a mano, idealmente purificada o filtrada.

El agua no solo regula la temperatura corporal y previene golpes de calor, sino que también mejora el funcionamiento del cerebro, la digestión y la piel. Adoptar una rutina de hidratación consciente, especialmente durante los meses más calurosos, es fundamental para el bienestar integral.