Chile y EE.UU. firman acuerdo de seguridad y avanzan en negociación por minerales críticos

Chile y Estados Unidos suscribieron dos acuerdos orientados a fortalecer la cooperación bilateral en materias de seguridad y prioridades económicas, en una señal de profundización de la relación entre ambos países en áreas consideradas estratégicas.

El primero de los instrumentos corresponde a una enmienda a la Carta de Acuerdo de 2001 sobre Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley. El segundo es un Memorando de Entendimiento destinado a avanzar en las negociaciones sobre minerales críticos.

La firma de ambos acuerdos se concretó en el marco de la visita a Chile del subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, quien durante su agenda en el país sostuvo reuniones con el ministro de Defensa, Fernando Barros; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y la ministra de Ciencias y Tecnología, Ximena Lincolao.

En materia de seguridad, la enmienda a la Carta de Acuerdo establece un nuevo programa bilateral que permitirá canalizar recursos para apoyar a Chile en el combate al crimen transnacional. La iniciativa contempla un aporte inicial de un millón de dólares por parte de Estados Unidos, recursos que estarán destinados a capacitación especializada y apoyo tecnológico para fortalecer las capacidades investigativas de la Policía de Investigaciones.

El acuerdo también abre espacio para una colaboración entre el FBI y la PDI en investigaciones vinculadas a organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. Junto con ello, amplía las áreas de cooperación para incluir el fortalecimiento de capacidades en investigaciones por lavado de dinero, decomiso de activos, protección de fronteras, prácticas de reclutamiento en centros penitenciarios y formación especializada para fiscales que deban enfrentar causas complejas asociadas al crimen organizado.

En paralelo, el Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos apunta a dar curso a negociaciones en un ámbito que ha ido ganando peso en la agenda económica internacional, en momentos en que este tipo de recursos adquiere valor estratégico en cadenas productivas y de seguridad.

Con la suscripción de ambos instrumentos, Chile y Estados Unidos buscan consolidar una agenda de cooperación sostenida, combinando coordinación en seguridad con entendimientos en áreas económicas de interés común.