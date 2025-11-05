Inauguran moderno centro de distribución en Quilicura con inversión de US$ 11 millones

En un contexto donde el comercio electrónico, la distribución rápida y la eficiencia logística son cada vez más decisivos para la economía chilena, las inversiones en infraestructura moderna se vuelven clave. Con esa mirada, Samex, empresa nacional especializada en transporte de carga consolidada y parte del Grupo Jedimar, inauguró su nueva casa matriz y centro de distribución B2B en Quilicura, marcando un hito en su plan de expansión y modernización.

La compañía destinó US$ 11 millones a este proyecto, que busca fortalecer su capacidad operativa, integrar tecnología de punta y avanzar hacia un modelo logístico más sostenible. El complejo, emplazado en un terreno de 24.000 metros cuadrados, incluye 7.000 m² de bodegas y 1.000 m² de oficinas, y permitirá mejorar la eficiencia en la entrega y almacenamiento de carga en todo el país.

“Estas nuevas instalaciones representan un paso fundamental en el crecimiento de nuestra empresa. Nos permitirán ofrecer un servicio más eficiente y de mayor calidad a nuestros clientes”, señaló Mauricio Parot, gerente general de Samex.

Además de ampliar su capacidad operativa, el nuevo centro destaca por su enfoque sustentable. Está equipado con más de 274 paneles solares, cargadores eléctricos para camiones, grúas eléctricas y un jardín de bajo consumo hídrico, lo que le permitirá operar con autosuficiencia energética y reducir significativamente su impacto ambiental.

“El monto de esta inversión refleja nuestro compromiso con la modernización, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de nuestros servicios en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas”, afirmó Jesús Diez, presidente del Grupo Jedimar.

El recinto también cuenta con 27 niveladores de andén, un sorter automatizado capaz de clasificar hasta 3.200 bultos por hora y tres cubiscan para medir y pesar cargas de distintas formas y tamaños con alta precisión.

Crecimiento sostenido en todo el país

Samex atraviesa un periodo de fuerte expansión. Para este año, proyecta un aumento de ventas superior al 20%, impulsado por la llegada de nuevos clientes y la incorporación de tecnología avanzada. Solo en el primer trimestre de 2025, la empresa ya registró un crecimiento del 18% respecto al año anterior.

La compañía, que se especializa en el transporte de carga industrial B2B y el abastecimiento de tiendas, continúa ampliando su red en regiones. En 2024 abrió sucursales en Valdivia y Punta Arenas, mientras que este año sumó Curicó y se prepara para llegar a Vallenar, Ovalle, San Felipe y San Fernando, además de fortalecer sus centros en Iquique, Antofagasta y La Serena.

Con estas aperturas, Samex proyecta cerrar 2025 con 21 sucursales y una flota superior a 280 camiones, consolidando su presencia en todo el territorio nacional y reafirmando el papel de la logística como motor del desarrollo económico de Chile.