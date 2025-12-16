En un contexto donde los SUV concentran la mayor parte de las ventas y lanzamientos en Chile, Changan opta por una estrategia contracorriente: ampliar su oferta de electrificación con un sedán híbrido enchufable. La llegada del Eado Plus iDD no solo suma una nueva alternativa PHEV al mercado, sino que también marca una toma de posición clara de la marca en un segmento que ha perdido protagonismo comercial, pero que aún conserva ventajas en eficiencia, aerodinámica y comportamiento dinámico.

Disponible en versiones Luxury y Elite, el Eado Plus iDD combina tecnología híbrida enchufable, amplio equipamiento y una autonomía eléctrica de hasta 120 kilómetros, posicionándose como una opción para usuarios que valoran la eficiencia real y el confort de un sedán tradicional, por sobre la estética elevada y robusta que hoy domina la oferta SUV.

Tecnología híbrida con foco en la eficiencia diaria

Mientras la mayoría de los fabricantes concentran su electrificación en crossovers y SUV compactos, Changan amplía el alcance de su tecnología iDD (Intelligent Dual Drive) hacia un formato más bajo y aerodinámico. Esta decisión no es menor: un sedán permite mejores consumos, menor resistencia al viento y una experiencia de manejo más estable, atributos especialmente relevantes en vehículos híbridos enchufables orientados al uso diario.

La misma tecnología iDD que debutó en Chile con el CS55 Plus iDD —modelo que rápidamente escaló posiciones en el ranking de ventas PHEV— se traslada ahora al Eado Plus iDD, manteniendo su enfoque en maximizar el uso eléctrico en trayectos urbanos y mixtos.

El sistema combina un motor a combustión de 1.5 litros con un motor eléctrico alimentado por una batería de 18,4 kWh, entregando una potencia combinada de 266 hp y 463 Nm de torque, gestionados por una transmisión e-CVT. Más allá de las cifras, el foco está en el uso cotidiano: desplazamientos urbanos mayoritariamente eléctricos, menor consumo de combustible y una autonomía total declarada de 1.042 kilómetros.

Espacio, diseño y funcionalidad sin sobredimensionar

Con casi 4,8 metros de largo y un maletero de 500 litros, el Eado Plus iDD ofrece un interior amplio para cinco adultos, demostrando que el sedán sigue siendo una solución eficiente para familias y usuarios que no requieren un vehículo elevado ni capacidades off-road.

El diseño exterior, de líneas limpias y caída tipo fastback, evita estridencias y refuerza una imagen más ejecutiva y sobria, complementada por iluminación full LED, sunroof y llantas de hasta 18 pulgadas.

El equipamiento de seguridad es consistente desde la versión base, mientras que la versión Elite incorpora un paquete avanzado de ADAS que lo acerca a estándares propios de segmentos superiores. Este punto resulta clave para sostener la propuesta de valor del sedán frente a SUV que, muchas veces, justifican su precio en tecnología y asistencias.

Con precios que parten en $18.990.000 y llegan a $21.990.000 (con bonos), el Eado Plus iDD se posiciona como uno de los sedanes híbridos enchufables más accesibles del mercado chileno.