Congreso aprueba por unanimidad la Ley Jacinta y endurece requisitos para conducir en Chile

Con un respaldo transversal poco habitual, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes —por 137 votos a favor y ninguno en contra— la denominada Ley Jacinta, iniciativa que quedó lista para ser promulgada y convertirse en ley de la República. La norma introduce cambios relevantes a la Ley de Tránsito y a otras disposiciones legales, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, elevar los estándares para obtener y renovar licencias de conducir y mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tránsito.

Desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, todas las fuerzas políticas se alinearon en torno a un proyecto que pone el foco en la prevención y en la responsabilidad de quienes conducen vehículos motorizados en el país.

En términos simples, la Ley Jacinta busca asegurar que toda persona que esté al volante cuente efectivamente con las condiciones físicas, psíquicas y de salud necesarias para conducir, cerrando vacíos normativos que, hasta ahora, permitían situaciones de alto riesgo.

La diputada Erika Olivera, impulsora de la iniciativa, destacó el carácter preventivo y transversal del proyecto. “Lo que busca esta nueva ley es que toda persona, de cualquier edad, que conduzca en nuestro país cuente con las condiciones necesarias de salud para hacerlo. Aquí no hay discriminación, hay responsabilidad”, afirmó.

El origen de la ley: una tragedia que marcó un antes y un después

La iniciativa lleva el nombre de Jacinta González Schnitzer, una bebé de cinco meses que falleció en 2022 tras ser atropellada mientras era paseada en su coche por sus padres. El conductor responsable, de 80 años, padecía cáncer en etapa IV y perdió el control del vehículo.

A partir de ese hecho, se evidenciaron falencias en el sistema de evaluación y renovación de licencias de conducir, lo que dio origen a una moción parlamentaria que hoy se traduce en una de las reformas más significativas en materia de seguridad vial de los últimos años.

Max Schnitzer, abuelo de Jacinta, valoró el alcance integral del proyecto: “Es una ley que aborda lo humano, lo económico, lo laboral, lo tecnológico y la seguridad vial. Es un proyecto muy completo”.

Principales cambios que introduce la Ley Jacinta

1. Licencias de conducir con mayores exigencias

La ley modifica la Ley de Tránsito y refuerza los requisitos para obtener y renovar licencias de conducir. Las personas deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas para la conducción, las que serán definidas en un reglamento elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito por el Ministerio de Salud.

Dicho reglamento deberá dictarse en un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. En caso de entregar información falsa, la normativa establece la cancelación inmediata de la licencia de conducir.

Además, se avanzará hacia criterios médicos y psicotécnicos unificados a nivel nacional, permitiendo que los exámenes sean realizados por personal de salud capacitado, siempre bajo supervisión médica.

2. Mayor protección para niños en motocicletas

La Ley Jacinta incorpora normas específicas para reducir riesgos en el traslado de menores en motocicletas, entre ellas:

Se fija en 12 años la edad mínima para transportar niños como acompañantes.

la edad mínima para transportar niños como acompañantes. Se exige una posición segura , con los pies apoyados en los estribos.

, con los pies apoyados en los estribos. Se prohíbe llevar a menores entre el conductor y el manubrio, una práctica considerada altamente peligrosa.

Se exige el uso de casco certificado.

Con estas medidas, Chile busca homologar su normativa a estándares europeos de seguridad.

3. Duplicación de las coberturas del SOAP

La ley fortalece el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), duplicando sus coberturas:

Fallecimiento: de 300 a 600 UF .

. Lesiones: de 200 a 400 UF.

Además, se reducen los plazos de pago en caso de fallecimiento, pasando de 10 a 7 días hábiles, con el objetivo de entregar apoyo oportuno y mayor dignidad a las familias afectadas.

4. Incorporación de nuevas tecnologías en los vehículos

La normativa permitirá que ciertos vehículos con visibilidad lateral limitada puedan reemplazar los espejos retrovisores tradicionales por cámaras o monitores, reconociendo avances tecnológicos orientados a mejorar la seguridad durante la conducción.

5. Fuero laboral por la pérdida de un hijo

Más allá del ámbito vial, la Ley Jacinta incorpora una modificación al Código del Trabajo, estableciendo un fuero laboral de un mes para madres y padres trabajadores que enfrenten el fallecimiento de un hijo o hija.

En el caso de contratos a plazo fijo o por obra o servicio, la protección se extenderá por ese mes o hasta el término del vínculo laboral, lo que ocurra primero.

Próximos pasos

Con la aprobación unánime en el Congreso, el proyecto quedó listo para ser promulgado por el Presidente de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial, momento desde el cual comenzará su implementación gradual.

La Ley Jacinta se perfila así como un cambio estructural en la seguridad vial chilena, con un enfoque preventivo que pone en el centro la vida, la responsabilidad al conducir y la protección de las víctimas.