Changan dio un paso decisivo en su estrategia de marca al presentar en Chile su nueva gama premium, encabezada por el AVATR 11, un SUV 100% eléctrico que combina diseño futurista, alto nivel tecnológico y una experiencia pensada para un público exigente.

El lanzamiento marca una nueva etapa para la marca en el país. A partir de ahora, toda la oferta que anteriormente se agrupaba bajo Changan Group se unificará bajo la marca Changan, integrando sus distintas líneas —Changan, Deepal y AVATR— en una estrategia coherente, con identidades bien definidas pero bajo una misma visión de innovación y sostenibilidad.

“Buscamos consolidar una marca fuerte y reconocible, capaz de abarcar distintos segmentos, desde vehículos familiares y comerciales hasta modelos de alto contenido tecnológico y enfoque premium”, explicó Pablo Hube, gerente de Changan Chile.

AVATR 11: diseño, tecnología y experiencia de alto nivel

El AVATR 11 es el primer modelo de esta nueva ofensiva premium y llega a Chile en una única versión, con una propuesta que apunta directamente a quienes buscan algo distinto dentro del segmento de los SUV eléctricos de alta gama.

Desarrollado en conjunto con CATL, líder mundial en baterías, y Huawei, responsable de los sistemas digitales, conectividad y asistencias inteligentes, el AVATR 11 propone una experiencia de movilidad avanzada y claramente orientada al futuro.

A nivel de diseño, su presencia es imponente. Con casi 4,9 metros de largo y una generosa distancia entre ejes, ofrece un interior amplio y confortable para cinco adultos. El lenguaje estético es limpio y vanguardista, con detalles como manillas retráctiles, ópticas LED estilizadas, llantas de 21 pulgadas, un gran techo panorámico con protección UV y una zaga de caída vertical que refuerza su carácter distintivo.

Un interior de tecnología, confort y diseño personalizado

Puertas adentro, el AVATR 11 apuesta por una atmósfera sofisticada y tecnológica que ofrece opciones de personalización, especialmente en cuanto a colores y atmósfera. Destacan los tapices de cuero Nappa, las terminaciones de alta calidad y un conjunto de tres pantallas: una central de 15,6” para el sistema multimedia, un panel digital de instrumentos de 10,25” y una pantalla adicional para el copiloto, del mismo tamaño.

El equipamiento está a la altura de un SUV premium: climatizador bizona con salidas traseras, sistema de purificación de aire, conectividad Wi-Fi, cargador inalámbrico, encendido inteligente sin botón y un completo sistema de audio Meridian de 25 parlantes, pensado para una experiencia sonora de alto nivel.

Mención aparte merecen los asientos delanteros, eléctricos, calefaccionados, ventilados y con función de masaje, que refuerzan el enfoque en el confort y los viajes largos.

En materia de seguridad, el AVATR 11 incorpora seis airbags y un amplio paquete de asistencias avanzadas desarrolladas por Huawei. Entre ellas se incluyen control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, frenado automático de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de estacionamiento automático y una sofisticada cámara 360° con visualización 3D, entre otras funciones que elevan el estándar del segmento.

Rendimiento eléctrico y recarga eficiente

El SUV premium de Changan está impulsado por un motor eléctrico de 308 hp, con tracción trasera, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos, combinando prestaciones ágiles con una conducción silenciosa y refinada.

La energía proviene de una batería de 90,38 kWh, que le permite alcanzar hasta 575 kilómetros de autonomía (ciclo NEDC), una cifra competitiva dentro de su categoría.

En cuanto a la recarga, el AVATR 11 utiliza conector europeo y admite carga rápida, permitiendo pasar del 30% al 80% en aproximadamente 15 minutos en estaciones rápidas. En carga domiciliaria, una recarga completa toma menos de 10,5 horas, lo que lo hace compatible con el uso diario.

Precio, garantía y llegada a Chile

El Changan AVATR 11 llegará próximamente a los concesionarios del país (fecha por confirmar), con un precio de $64.990.000. Estará disponible en cuatro atractivos colores exteriores y cuatro configuraciones interiores.

La marca ofrece una garantía de 5 años o 120.000 km para el vehículo completo y 8 años o 160.000 km para el sistema eléctrico, lo que ocurra primero en cada caso.

Con este lanzamiento, Changan deja claro que su ambición va más allá de la electromovilidad accesible y apunta de lleno a competir en el segmento premium, combinando diseño, tecnología y una experiencia digital avanzada.