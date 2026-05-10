Venezuela es la “única titular” del Esequibo, dice Delcy Rodríguez

La encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez reivindicó este domingo que Venezuela es la dueña exclusiva del Esequibo, un territorio objeto de una disputa con Guyana.

“Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela”, dijo en La Haya, Países Bajos, donde representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU.

“No hay duda alguna: Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió en declaraciones transmitidas por el canal estatal venezolano VTV. Su presencia en la ciudad europea tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la Guayana Esequiba, apuntó.

Guyana y Venezuela mantienen una tensa disputa territorial que data del siglo XIX y que se intensificó en 2015, cuando ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

Venezuela defiende acuerdo de 1966

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un tribunal de arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

Por su parte, Venezuela defiende que un acuerdo firmado en 1966 con Reino Unido en Ginebra, antes de la independencia del país vecino, sienta las bases de una solución negociada al margen de la CIJ.

Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española. “En 1966, hubo un acuerdo de dejar zanjado y superado” el “oprobioso y fraudulento” laudo arbitral de 1899, manifestó Rodríguez este domingo.