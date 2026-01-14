Revolucionando la logística B2B con tecnología de punta desde nueva casa matriz en Quilicura

En un mercado cada vez más exigente, donde la seguridad y la puntualidad son activos fundamentales para la competitividad, la empresa chilena de transporte de carga para el segmento industrial, Samex, ha dado un paso firme hacia la logística B2B del futuro. A través de la integración de tecnologías de medición y clasificación automatizada, sumado a la puesta en marcha de su nuevo Centro de Distribución en Quilicura, la firma está redefiniendo los estándares de confianza en la logística industrial del país.

Precisión tecnológica: Cubiscan y Sorter

El centro de la eficiencia de Samex, empresa parte del Grupo Jedimar, se basa en su apuesta por la innovación. En este contexto, el software Samex 360° garantiza la trazabilidad completa de los procesos, sin perder la atención personalizada que distingue a la empresa. La implementación de la tecnología Cubiscan permite un pesaje y medición volumétrica automatizada de la carga con precisión milimétrica. Esto no solo garantiza una transparencia total en el cobro y la gestión de espacios, sino que también evita errores en la manipulación inicial.

Por otro lado, su avanzado sistema Sorter (clasificador automático) optimiza la distribución de paquetes por destino. Esta automatización reduce significativamente los tiempos de procesamiento y, lo más importante, minimiza el contacto manual de cada envío, disminuyendo drásticamente el riesgo de daños o extravíos. El resultado es un flujo operativo continuo y eficiente, diseñado para que la operación nunca se detenga.

Quilicura: epicentro de la eficiencia

Esta capacidad tecnológica se ve potenciada por el nuevo Centro de Distribución de Samex en Quilicura, donde también se emplaza su nueva casa matriz. Su ubicación estratégica fortalece la conectividad con la Región Metropolitana y las principales rutas nacionales, consolidándose como el motor central de la operación.

“Nuestro nuevo centro en Quilicura es un nodo tecnológico pensado para dar respuesta a la urgencia de nuestros clientes. Aquí convergen la inteligencia de datos y la capacidad operativa para asegurar que cada envío salga hacia su destino de forma segura y en el tiempo prometido”, destaca Mauricio Parot, gerente general de Samex.

Una red que une a Chile

Samex es una empresa chilena con más de 15 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones integrales en transporte, almacenamiento y distribución B2B, con una red logística que cubre todo el territorio nacional. Su compromiso se centra en la excelencia operativa, calidad de servicio, la innovación tecnológica y, fundamentalmente, la responsabilidad social y ambiental.

A la eficiencia del centro de operaciones se suma la sólida red de sucursales propias que Samex mantiene a lo largo del país. Con 21 sucursales y presencia en 527 localidades, desde Arica hasta Punta Arenas, la compañía opera una flota de más de 280 camiones. Esta infraestructura permite que la tecnología aplicada en Santiago se traduzca en una ventaja competitiva en regiones, asegurando una cobertura nacional que llega desde centros urbanos hasta las zonas industriales más alejadas.

Gracias a estas sucursales, Samex mantiene el control total de la cadena de custodia, garantizando que el estándar de seguridad se mantenga inalterable desde la recepción en el origen hasta la entrega final en el destino.