Transporte con empatIA: la propuesta para una movilidad verdaderamente inclusiva

Desde este lunes, de manera gratuita y abierta para todo el país, se desarrolla el Congreso Futuro 2026, el mayor evento de divulgación científica de Latinoamérica.

La actividad se vive de manera presencial en el Centro Cultural CEINA, en actividades regionales a lo largo del país y mediante streaming para todo el mundo.

Accesibilidad universal en el transporte

La movilidad no es solo desplazarse de un punto a otro. Es, en esencia, una puerta de acceso a la vida social, al trabajo, al estudio y a la cultura. Esa fue una de las principales ideas que dejó la presentación de este martes 13 de enero, de la ingeniera civil industrial Patricia Galilea Aranda en Congreso Futuro, donde abordó el transporte como una política pública que debe construirse desde la empatía y la inteligencia artificial.

Bajo el concepto de “Transporte con empatIA”, Galilea explicó cómo la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en el sistema de transporte de Santiago. Entre los ejemplos mencionó el reconocimiento facial en buses Red, con un 98% de efectividad, la unidad de control del Metro que alerta en tiempo real sobre evasión y comercio ilegal y el uso de datos junto a Google para ajustar los tiempos de los semáforos según el tráfico.

Sin embargo, advirtió que el mayor desafío no es tecnológico, sino ético y social. “La ciencia no está libre de sesgo”, afirmó, recordando que los datos con los que se entrenan los sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir desigualdades si no se diseñan con diversidad.

Para ilustrarlo, citó el caso del diseño automotriz: durante años, los crash dummies representaron solo el cuerpo promedio masculino. Esto derivó en que las mujeres tengan un 47% más de probabilidad de sufrir heridas severas y un 17% más de probabilidad de morir en choques frontales. Hoy, ese sesgo comienza a corregirse incorporando cuerpos femeninos e infantiles en las pruebas de seguridad.

“La diversidad es un motor dentro de la innovación”, sostuvo.

La inclusión como un factor relevante

La exposición también puso el foco en la experiencia de las personas con discapacidad. A través del recorrido de un periodista en silla de ruedas, Galilea mostró la brecha entre los tiempos estimados por plataformas digitales y la realidad cotidiana de quienes enfrentan barreras físicas en su desplazamiento.

Aunque la ley chilena garantiza accesibilidad en el transporte público, la medición empírica realizada por su equipo reveló diferencias significativas en los tiempos de viaje entre personas con y sin discapacidad, confirmando que la inclusión aún es más normativa que real.

Transporte como derecho social

Desde su mirada, el transporte es un derecho social. “Yo veo que hay una oportunidad gigantesca para la inteligencia artificial para que nos conozca, conozca nuestros patrones de viaje y no nos organicemos por el promedio, sino que nos conozca y nos organice viajes que al final nos faciliten la vida y el acceso a las oportunidades de nuestra ciudad.”, afirmó.

La presentación cerró con un mensaje de reconocimiento colectivo al trabajo académico y humano detrás de estas investigaciones, destacando la colaboración como motor para avanzar hacia una movilidad más justa.