[Lo+leído] Francisco Cox: Justicia acredita delitos sexuales y lo sobresee por prescripción

El ministro de fuero Christian Le-Cerf dio por acreditados abusos sexuales cometidos por el exarzobispo Francisco Javier Cox entre 1975 y 1988, pero cerró la causa al considerar prescrita la acción penal y recordar además el fallecimiento del religioso en 2020.

El ministro de fuero Christian Le-Cerf Raby decretó el sobreseimiento definitivo de la causa contra el exarzobispo Francisco Javier Cox, tras acreditar delitos sexuales cometidos entre 1975 y 1988 en La Serena, Andacollo y Chillán.

La resolución estableció que Cox realizó actos de connotación sexual contra siete víctimas vinculadas a entornos eclesiásticos bajo su autoridad, aprovechando su ascendiente moral y social.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron principalmente en espacios cerrados y dependencias religiosas, como Casa Tabor en Chillán, la Iglesia de Andacollo y el arzobispado de La Serena.

El tribunal señaló que existían elementos suficientes para corroborar los relatos de las víctimas y destacó similitudes en los patrones de acercamiento y abuso descritos por los denunciantes.

Pese a acreditarse los hechos, el tribunal concluyó que la acción penal estaba prescrita, debido a que los delitos ocurrieron entre 1975 y 1988 y la investigación comenzó recién en 2018, por lo que se extinguió la responsabilidad penal. Sigue leyendo en El Mostrador