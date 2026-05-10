Pesos pesados: el round político entre Poduje y Quiroz

En una esquina del ring aparece Jorge Quiroz, ministro de Hacienda y gran arquitecto del ajuste fiscal. En el oficialismo varios lo describen como el verdadero jefe operativo del Gobierno de José Antonio Kast, con línea directa al Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval y capacidad de incidir en las prioridades presupuestarias del resto de los ministerios.

En la otra esquina aparece Iván Poduje, arquitecto de profesión y ministro de Vivienda, que dejó hace rato de ser un simple ejecutor de políticas sectoriales para convertirse en un actor político autónomo, con peso propio, agenda personal y también con capacidad de alterar el ritmo del gabinete.

Su relación con Hacienda se ha vuelto el principal foco de fricción interna : cuestionó los recortes, redujo la jerarquía de Quiroz a la de “un ministro más” y dijo que su único jefe es el Presidente, cuyo rol es más bien de réferi entre ambos.

: cuestionó los recortes, redujo la jerarquía de Quiroz a la de “un ministro más” y dijo que su único jefe es el Presidente, cuyo rol es más bien de réferi entre ambos. Poduje, una vez planteado el combate, tuvo que bajar la guardia y acatar los recortes.

Pero el choque no es técnico, es de egos y de conducción del Gobierno. Quiroz representa el orden fiscal y la lógica centralizada del diseño económico; Poduje, en cambio, instala una política de terreno, directa, sin filtro y con alta exposición pública, que rompe la disciplina interna y reordena la agenda a punta de conflicto.

Lo raro es que un ministro de Vivienda asuma ese rol. Al otro lado de las cuerdas quedaron los ministros más políticos, Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), ambos golpeados por una pelea donde –según reconocen incluso en Chile Vamos– Hacienda terminó adueñándose del ritmo, la estrategia y hasta del micrófono.

Mientras tanto, el ruido político crece. Poduje ha logrado algo incómodo para La Moneda: que sus intervenciones –incluso las más polémicas– le generen apoyos cruzados y lo mantengan en el centro de la agenda. En paralelo, Quiroz concentra poder real, pero también resistencias cada vez más explícitas por el alcance de su control económico.

“Me convenció el ministro Poduje” , dijo la diputada Parisi al explicar su decisión de abstenerse en vez de rechazar la ley miscelánea en la Comisión de Hacienda.

, dijo la diputada Parisi al explicar su decisión de abstenerse en vez de rechazar la ley miscelánea en la Comisión de Hacienda. “Bien, Poduje”, señalaron diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, que aplaudieron la resistencia del ministro frente a las políticas y recortes impulsados por Quiroz.

El resultado es un gabinete partido en dos lógicas: la del ajuste tecnocrático que empuja Hacienda y la de la política en terreno que encarna Vivienda. Entre ambas, un choque de egos que ya dejó de ser subterráneo y se instaló como el verdadero conflicto estructural del Gobierno.

Desde Hacienda y Vivienda bajan el perfil al roce y aseguran que no hay incomodidad de fondo, sino “las típicas fricciones del momento”, en un Gobierno que está a plena máquina. Desde ambas carteras dicen que siempre hay disposición a ordenar el debate y mantener abiertos los canales de diálogo para destrabar diferencias cuando aparecen.