“Nuestro centro de supercómputo será el más grande del país y uno de los más importantes de América”

En el primer día de Congreso Futuro 2026 y desde el Centro Cultural CEINA en Santiago, el vicerrector de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Patricio Zapata Valenzuela, fue invitado como expositor del bloque de Investigación con Sello Local, donde realizó la charla “Impulsando la Descentralización Tecnológica Centro HPC – Arica”.

“Esta invitación de Congreso Futuro fue una oportunidad para conversar sobre descentralización tecnológica a partir de un proyecto muy relevante que estamos desarrollando en la Universidad de Tarapacá y que esperamos inaugurar durante el mes de junio. Se trata del futuro centro de supercómputo de la UTA, que se proyecta como el más grande del país y uno de los más relevantes de América Latina”, comentó Zapata.

La Computación de Alto Rendimiento (HPC por sus siglas en inglés) es una tecnología que permite procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, para el desarrollo de la inteligencia artificial. “No se podría haber desarrollado la IA sin el procesamiento de esta información a través de los centros de supercómputo, por lo tanto, la investigación científica de nuestro país, el desarrollo de la inteligencia artificial, están potenciados por los centros de alto rendimiento”, explicó el vicerrector.

Si bien el entrenamiento de modelos de IA a distancia es posible, esto implica un alto costo asociado al arrendamiento de servicios en la nube, los que además pueden resultar impredecibles. Se proyecta que el desarrollo de una infraestructura propia permitiría reducir de manera significativa los costos operativos a largo plazo, con un ahorro estimado superior a los 60 millones de dólares en un horizonte de cinco años.

Este escenario ha impulsado alianzas estratégicas orientadas a reducir la dependencia de servicios externos, donde se destaca el trabajo del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Chile, y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), con el cual la UTA presenta un convenio de colaboración.

Asimismo, se han impulsado proyectos de envergadura nacional, con la creación de dos centros especializados en inteligencia artificial (IA) a través de Corfo. Uno de ellos es el laboratorio “SCAI-Lab”, que cuenta con un financiamiento de aproximadamente 7 mil millones de pesos en consorcio con 65 instituciones, donde el vicerrector Zapata se encuentra como integrante de la mesa directiva en representación de la UTA.

“El centro de la UTA”, indicó Zapata, “nos está costando a nosotros aproximadamente 5.200 millones de pesos. Se está generando una capacidad de cómputo que va a ser muy relevante, lo que nos permitirá disminuir parcialmente esta brecha con los países más desarrollados y ser más independientes desde el punto de vista de la investigación en relación a la nube”.

El centro contempla la instalación de 12 servidores con 8 GPU NVIDEA H200 cada uno y una interconexión 1:1 mediante InfiniBand y NVLink, para tareas masivas y paralelas a alta velocidad. Este se encuentra con obras civiles en licitación, estimando su funcionamiento en junio de 2026.

“Microsoft, Amazon, Google, ellos ofertan los servicios para este tipo de cosas, pero es muy difícil para los investigadores chilenos poder acceder por el costo, por el valor que esto significa para materializar su investigación. En el país, gracias a lo que ha hecho la U. de Chile hasta ahora, y gracias a estos tres centros que se están implementando, vamos a tener una capacidad muy grande, muy superior, que permitirá a muchos investigadores de todas las universidades de Chile, tener esa capacidad de cómputo”, relevó.

Según explicó el vicerrector, estas inversiones han sido posibles gracias a que la UTA cuenta con un “Sistema de Dirección Estratégica”, que permite potenciar fuertemente su foco en todo el área de la macrozona norte y centro sur andina, para ser un referente como universidad y en investigación estrechamente vinculada con el desarrollo regional: “Nuestra apuesta tiene que ver con descentralización tecnológica”.

“En esa perspectiva”, continuó el académico, “hace años atrás se estableció un Instituto de Alta Investigación en la Universidad, que pudiese concentrar ciertas áreas de desarrollo donde se tuviesen ventajas competitivas y donde hubo una apuesta interesante en atraer a determinados académicos que, en definitiva, fueron relevantes para desarrollar el centro que estamos haciendo hoy”.

En conclusión, Zapata destacó que “la conducción superior de la Universidad de Tarapacá, la alianza con CENIA, la proyección del Instituto de Alta Investigación y el financiamiento compartido con el Ministerio de Educación, posibilitaron la materialización de este importante proyecto”.