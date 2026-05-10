Encuesta Criteria: Presidente José Antonio Kast registra nueva baja en su aprobación

La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva caída en la última encuesta Criteria, al retroceder dos puntos y situarse en un 36%, mientras que su desaprobación se mantuvo estable, en un 51%.

El sondeo, aplicado el 7 de mayo, mediante un panel online a mil personas, evidenció además un incremento de la incertidumbre ciudadana: un 13% de los consultados afirmó no saber si aprueba o desaprueba la conducción del Ejecutivo, lo que representa un alza de dos puntos respecto de la medición anterior.

En cuanto al manejo de la situación de emergencia, un 40% considera que el camino adoptado por el gobierno es incorrecto —tres puntos menos que en el sondeo previo—, mientras que un 37% continúa estimando que el enfoque es correcto. Asimismo, aumentó la proporción de personas que declara no tener una opinión clara sobre este tema, alcanzando un 23% (+3pp).

Sobre los atributos presidenciales, los mejor evaluados son “trabajador” (56%), “es directo, va de frente” (53%) y “es competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo” (50%). En contraste, solo un 34% considera que es cercano a la gente y un 37% lo percibe como sensible a los problemas de las personas. Respecto de la gestión del gobierno, un 54% cree que el Ejecutivo es capaz de hacer crecer la economía y un 50% opina que puede entregar estabilidad al país.

En relación con el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 37% se declara a favor —un punto más que en la medición anterior—, un 33% no tiene una postura definida y un 30% manifiesta estar en contra (-3 puntos). Y al ser consultados sobre los principales beneficiarios, un 46% estima que la iniciativa favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 35% cree que apunta a la creación de empleo para la población general.

Por el lado del gabinete, las figuras con mayor nivel de conocimiento son las ministras Ximena Rincón (79%), Natalia Ducó (75%) y Mara Sedini (73%). La encuestadora destacó que todos los secretarios de Estado aumentaron su conocimiento desde marzo, con alzas especialmente marcadas en Sedini y Trinidad Steiner (53%).

En evaluación positiva entre quienes las conocen, May Chomalí lidera con un 62%, seguida por José García Ruminot (58%) e Iván Poduje (56%). En el extremo opuesto, Mara Sedini (35%), Ximena Rincón (38%) y Jorge Quiroz (42%) registran las aprobaciones más bajas del equipo ministerial.