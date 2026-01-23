Nueva Captiva EV y Captiva PHEV: la apuesta por ampliar la electromovilidad en Chile

Chevrolet dio un nuevo paso en su estrategia de electrificación en Chile con el inicio de la comercialización de la nueva Captiva EV, un SUV 100% eléctrico y de la Captiva PHEV, el primer modelo híbrido enchufable de la marca en el país. Ambos vehículos llegan a complementar la oferta de la compañía en un mercado que avanza hacia alternativas de transporte más eficientes, tecnológicas y con menores emisiones.

Con este doble lanzamiento, General Motors fortalece su presencia en el segmento de vehículos electrificados en Chile. La nueva Captiva EV se convierte en el quinto SUV 100% eléctrico de Chevrolet disponible en el país, sumándose al Spark EUV, Equinox EV, Blazer EV y Bolt EUV.

En paralelo, la Captiva PHEV marca un hito al ser el primer híbrido enchufable de la marca en el mercado chileno.

Desde la compañía destacan que esta ampliación de portafolio responde a la necesidad de ofrecer distintas alternativas de movilidad, adaptadas a los hábitos de uso urbano y de largo recorrido de las familias chilenas.

En ese contexto, Patricio Gómez, Country Manager de General Motors Chile, afirmó que “la nueva Captiva 100% eléctrica marca un paso clave en nuestra estrategia de electrificación en Chile y la región. Con este lanzamiento, Chevrolet refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad sustentable, ofreciendo un SUV con gran nivel de seguridad, confort y tecnología, a un precio competitivo. Confiamos en que la Captiva EV tendrá una excelente recepción entre las familias chilenas”.

Chevrolet Captiva EV: autonomía eléctrica y enfoque familiar

La nueva Captiva EV llega como un SUV 100% eléctrico orientado al uso diario, con un foco en el confort, la seguridad y la eficiencia. Está equipada con un motor eléctrico que entrega 201 HP y un torque de 310 Nm, asociado a una transmisión automática y tracción delantera, lo que permite una conducción suave y progresiva.

Su batería de fosfato de hierro y litio de 60 kWh ofrece una autonomía de hasta 415 kilómetros según el ciclo NEDC. En materia de carga, el modelo admite corriente alterna (AC) de 6,6 kW y carga rápida en corriente continua (DC) mediante conector CCS2, facilitando su uso tanto en entornos urbanos como en viajes más largos.

En términos de diseño, la Captiva EV presenta una estética moderna y aerodinámica, con parrilla negra High Gloss, faros delanteros LED tipo proyector con DRL LED, llantas de aleación de 18 pulgadas y luces traseras full LED. El interior destaca por su amplitud, materiales de buena calidad y un maletero de 532 litros, pensado para el uso familiar.

En seguridad, el modelo incorpora seis airbags, control de estabilidad, cámara 360° y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción bajo el sistema “Chevrolet Intelligent Driving”, que incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y asistente de mantenimiento de carril, entre otros.

Captiva PHEV: el primer híbrido enchufable de Chevrolet en Chile

Junto a la versión eléctrica, Chevrolet inició la venta de la Captiva PHEV, su primer SUV híbrido enchufable en el país. Este modelo combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un sistema eléctrico alimentado por una batería de 20,5 kWh, logrando una potencia combinada de 201 HP y un torque máximo de 310 Nm.

Gracias a esta configuración, la Captiva PHEV ofrece una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros, con la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico en trayectos urbanos, alcanzando hasta 90 kilómetros de autonomía en modo EV según el ciclo NEDC. El sistema se complementa con frenado regenerativo y distintas opciones de carga, tanto domiciliaria como en cargadores rápidos.

Para Patricio Gómez, este modelo representa un punto de inflexión para la marca, ya que “en un mercado que evoluciona con rapidez hacia alternativas más eficientes, tecnológicas, versátiles y confiables, la Nueva Chevrolet Captiva es un hito que representa la ambición de General Motors de liderar la electromovilidad en Chile y la región, reforzando nuestro compromiso hacia el uso de vehículos de nuevas energías (NEVs) que apuntalen nuestra visión de una movilidad sustentable triple cero (Cero emisiones, Cero accidentes, Cero congestionamientos)”.

Tecnología, confort y seguridad como sello común

Tanto la Captiva EV como la Captiva PHEV comparten un alto estándar en equipamiento tecnológico y de seguridad. Ambos modelos incorporan un panel de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y una pantalla táctil central de 15,6 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de múltiples puertos USB y sistema de audio con seis parlantes.

En seguridad, la presencia del paquete “Chevrolet Intelligent Driving” refuerza el enfoque preventivo, integrando asistencias avanzadas que buscan mejorar la experiencia de conducción y reducir riesgos en ciudad y carretera.

Pablo Calderón, gerente de Marketing de General Motors Chile, destacó que “la nueva Captiva EV llega para reforzar nuestra propuesta de SUV-C en el país, con mucha tecnología, un diseño sofisticado y estándares superiores de acabados, confort e innovación”, mientras que sobre la versión híbrida subrayó que “la nuevas Captiva PHEV marca un hito para el futuro de nuestra marca en el país, al ser el primer vehículo híbrido que incorporamos en nuestra flota”.

Precios, versiones y disponibilidad en Chile

La Chevrolet Captiva EV inicia su venta en Chile con un precio de lanzamiento de $28.990.000, mientras que la Captiva PHEV tiene un valor desde $29.990.000. Ambos modelos cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, y una cobertura especial para la batería eléctrica de 8 años o 160.000 kilómetros.

Con estos lanzamientos, Chevrolet amplía su oferta de vehículos electrificados en el país y consolida una estrategia que busca acompañar la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y alineada con las nuevas demandas del mercado chileno.