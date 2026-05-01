Mentiras verdaderas: las contradicciones del ministro Rabat sobre la política en DD.HH.

Las versiones son absolutamente opuestas. Por un lado, están las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Silva, de la misma cartera: “El Plan de Búsqueda va a continuar. No hay cambios en esa materia. Se va a mantener en el tiempo”. Ellos niegan cualquier instrucción o cambio de criterio respecto del Programa Nacional de Derechos Humanos.

Y, por otro lado, están los querellantes y los familiares de las víctimas de violaciones de los DD.HH. que desmienten a las nuevas autoridades: “Se está limitando deliberadamente por parte del Ministerio de Justicia y de la Subsecretaría de Derechos Humanos la acción del Estado en la persecución de crímenes de lesa humanidad”, aseguran.

Podemos o no empatizar con los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero que la autoridad recientemente instalada –en materia de una política de Estado que viene desde el año 1997– diga una cosa pero –en lo concreto– haga otra, es lo que está levantando una ola de molestias.

Ante estas acusaciones tajantes, El Mostrador contrastó declaraciones, documentos inéditos y acciones judiciales. Si quieres profundizar en esta materia y sacar tus propias conclusiones, mira este nuevo Punto Por Punto de El Mostrador.



