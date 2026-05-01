Moira Miller, directora: “Que se bajen los presupuestos en cultura siempre es un dolor enorme”

Actriz, directora teatral y una de las más influyentes directoras de casting en Chile, Moira Miller ha formado parte de casi todas las grandes producciones audiovisuales chilenas. Una mujer fantástica, La ola, Gloria, La contadora de películas, La casa de los espíritus son algunas de las películas en las que ha trabajado. Su visión ha sido clave en el descubrimiento y dirección de actores, consolidándose como una formadora del medio actoral chileno.

Ahora vuelve al teatro con una nueva versión de Parecido a la felicidad, obra que recupera uno de los textos más emblemáticos de Alejandro Sieveking. Con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, propone una mirada sobre el amor, la amistad y las aspiraciones de una generación en tránsito hacia la modernidad.

Ambientada en un Chile que comienza a experimentar transformaciones sociales, culturales y morales, la historia se centra en un grupo de jóvenes que llegan a la capital en busca de oportunidades, libertad y una vida distinta.

“Uno de los grandes ejercicios de hacer un clásico es ver si efectivamente el ser humano ha cambiado mucho o ha cambiado poco”, señala Miller.

Lejos de actualizar la obra, la directora optó por situarla en 1959, respetando su contexto original.

“Quisimos montar la obra en 1959, en un departamento de esa época, con personas que tienen la situación económica que plantea la historia”, explica. En ese escenario, un grupo de jóvenes provenientes de regiones intenta abrirse camino en Santiago, compartiendo afectos, tensiones y deseos.

“Son jóvenes que vinieron de provincia a vivir a Santiago, que se están buscando la vida en la capital. Se unen para sobrellevar su realidad, se enamoran, son amigos. Es muy bonito ver que en lo humano seguimos teniendo demasiadas cosas en común”, dice.

Para Miller, la vigencia del texto radica en temas universales: “La relación con el amor, con la amistad, las lealtades entre amigos, el deseo y cómo este te lleva a comportarte”. Incluso, advierte que ciertos rasgos del pasado persisten: “Hay un conservadurismo de antaño que estoy segura de que mucha gente que vaya a ver la obra todavía comparte”.

En ese sentido, la directora espera que el montaje genere diálogo entre generaciones. “Tengo ganas de que el nieto vaya con su abuela a ver la obra, que se vaya en familia, para poder hablar acerca de eso. Como plantear esas preguntas, ¿ha cambiado tanto lo que somos?”, plantea.

Miller relata que los cuatro protagonistas, Giordano Rossi, Margarita Larraín, Diego Ruiz y Sebastián Ramírez, la invitaron a dirigir la obra, su elección como directora responde a una característica de su trabajo.

“Les gusta mucho cómo mezclo en el trabajo actoral y en las puestas en escena el drama siempre con visos de comedia”, cuenta.

“No es una tragedia, pero sí es dramática porque es una obra de jóvenes. Los jóvenes son apasionados, eufóricos, viven de manera muy intensa cada experiencia”, agrega.

Más allá del montaje, la directora enfatiza la importancia de relevar la identidad cultural local. “Somos súper buenos para mirar para afuera y creo que tenemos que empezar a gozar de nuestra propia identidad, de nuestra manera de hablar”, afirma.

Directora de casting, los Oscar y coaching

Recientemente participó como coach actoral en La casa de los espíritus, la nueva adaptación audiovisual de la obra de Isabel Allende, estrenada en Prime Video este 29 de abril, donde trabajó con actores internacionales en el uso de la tonada chilena.

“Había que trabajar en la unión entre todas las generaciones de actores y que muchas veces, por ejemplo, iban cambiando de nacionalidades, o sea, cuando era niña pequeña era argentina, después española, después argentina nuevamente, entonces era muy interesante, y el buscar lo común de las historias del personaje en todos los países de Iberoamérica, pero lo que hace que también La casa de los espíritus sea un libro tan internacional y que sea un éxito mundial, porque verdaderamente caló en el corazón de muchos países”, explica.

También se desempeña como directora de casting, rol que define como clave en la construcción de una obra audiovisual. “Cuando propones un casting es una película y cuando propones otra dirección de casting puede ser otra película”, señala.

Su trabajo consiste en ampliar las posibilidades creativas de los directores. “Darles opciones para que puedan imaginar su película de distintas maneras”, dice.

Esa labor implica un conocimiento profundo del oficio actoral. “Es una pega de mucha observación, de ver mucho, de conocer a los actores en todo lo que hacen”, explica.

Formada en una familia vinculada al teatro, Miller reconoce que su relación con el arte es inseparable de su forma de ver el mundo. “Es difícil prescindir del teatro, porque es tu manera de ver la vida. Yo veo la vida en películas, en obras de teatro”, afirma.

Desde esa perspectiva, defiende el rol del arte en la sociedad. “El arte sana, te salva del aburrimiento, de no entender para qué estás”, subraya.

En ese sentido, mira con preocupación el escenario cultural actual. “Que se bajen los presupuestos en cultura siempre es un dolor enorme”, advierte.

“Lo mismo que le pasaría a una persona de negocios si el Gobierno tomara medidas que impidieran que ellos puedan hacer negocios, es súper lógico”, agrega. “La cultura es lo que nos permite tener mejor claridad de lo que está pasando y cómo sobrellevar nuestras vidas de una manera más sana”, sostiene.

Para la directora, el impacto trasciende lo individual y lo ve como una inversión. “También hace atractivo el país que somos. Es poco estratégico no medir la importancia que tiene la cultura”, enfatiza.

En paralelo, Miller forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización encargada de los Premios Oscar una experiencia que va mucho más allá de votar en los premios.

“A uno lo invitan a ser parte de la Academia y te toca todos los años ver las películas que llegan e ir votando en las distintas instancias”, comenta.

“Uno tiene acceso a ver todas las categorías, es una votación democrática”. Sin embargo, subraya que su rol no se reduce únicamente a los premios. “Todo el mundo se centra en que ser miembro de la Academia es votar para los Oscar, pero la Academia es mucho más amplia que eso”, agrega.

PARECIDO A LA FELICIDAD

Fecha: Del 23 de abril al 16 de mayo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs.

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 60 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor: Alejandro Sieveking | Dirección: Moira Miller | Compañía: La Mafia Teatro | Elenco: Giordano Rossi, Margarita Larraín, Diego Ruiz y Sebastián Ramírez | Diseño integral y vestuario: Andrea Contreras | Música: Pablo Villalabeitía | Asistencia de dirección: Raoul Pinno | Fotografía: Daniela Miller | Producción: Margarita Larraín y Sebastián Ramírez | Producción ejecutiva: Moira Miller y Diego Ruiz.