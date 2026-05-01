Nueva propuesta de Irán a Estados Unidos busca descongelar diálogo a través de Pakistán

Irán reactivó una aproximación diplomática con Estados Unidos al enviar una nueva propuesta de negociación a través de Pakistán, en medio del estancamiento de las conversaciones entre ambos países.

La iniciativa, cuya contenido no fue detallado, busca destrabar un proceso que permanece paralizado por desacuerdos claves, especialmente en torno al programa nuclear iraní.

Según reportó la agencia estatal IRNA, el documento fue entregado el jueves a Islamabad, que actúa como intermediario. Se trata del segundo planteamiento en pocos días, luego de que una propuesta anterior —que priorizaba un cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz— no lograra el respaldo de Washington.

El principal punto de fricción sigue siendo la negativa de Teherán a negociar bajo el cerco naval impuesto por Estados Unidos, mientras que la Casa Blanca insiste en abordar de inmediato el desarrollo nuclear iraní. Esta tensión ha mantenido congelado el diálogo directo.

El conflicto, que incluyó acciones militares desde febrero y un alto el fuego en abril, también ha tenido efectos en los mercados energéticos, debido al control iraní sobre el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte global de petróleo.

El último encuentro de alto nivel entre ambas partes se realizó en Islamabad a mediados de abril, sin resultados concretos, pese a ser el más relevante entre ambas naciones desde el año 1979.