Olas de calor marinas y cambio climático reducen poblaciones de peces hasta 19,8% anual

El calentamiento persistente de los océanos está generando una caída sostenida en la biomasa de peces en el hemisferio norte, según una investigación desarrollada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC) y la Universidad Nacional de Colombia, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Nature Ecology & Evolution.

El trabajo concluye que la biomasa —entendida como el peso total de una población de peces dentro de un ecosistema determinado— puede reducirse hasta en un 19,8 % anual en zonas como el mar Mediterráneo, el Atlántico Norte y el Pacífico Nororiental. Una tendencia que, advierten los autores, compromete los sistemas de pesca y, en consecuencia, la seguridad alimentaria global.

La investigación se basa en más de 700.000 estimaciones de biomasa correspondientes a 33.990 poblaciones y 1.566 especies de peces, con datos recopilados entre 1993 y 2021.

De acuerdo con el estudio, titulado El calentamiento a largo plazo reduce la biomasa de peces, pero las olas de calor la desplazan, el factor que ejerce mayor presión sobre la vida marina es el calentamiento crónico de los océanos. Este fenómeno provoca un descenso estructural en las poblaciones, más allá de las variaciones puntuales.

Los autores subrayan que comprender el efecto combinado entre el calentamiento sostenido y las olas de calor marinas resulta clave para anticipar cambios reales en las poblaciones y evitar interpretaciones erróneas.

Olas de calor marinas: aumentos engañosos

El estudio advierte que las olas de calor marinas extremas pueden generar incrementos temporales en la biomasa de ciertas especies, lo que podría inducir a una percepción equivocada de recuperación.

Las poblaciones que ya habitan en aguas cálidas pueden sufrir disminuciones de hasta 43,4 % cuando estos episodios superan sus límites de tolerancia térmica. En contraste, especies ubicadas en regiones más frías pueden registrar aumentos transitorios de hasta 176 %, al beneficiarse momentáneamente de temperaturas superiores a las habituales.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que estos repuntes no constituyen una tendencia estructural al alza, sino desplazamientos dentro del rango térmico óptimo de cada especie. Interpretarlos como señales de recuperación podría distorsionar las decisiones de gestión pesquera.

Impacto en la pesca y la alimentación mundial

La reducción sostenida de biomasa pone en cuestión los modelos tradicionales de administración de recursos pesqueros. Los incrementos localizados tras olas de calor pueden ocultar un deterioro prolongado vinculado al calentamiento global.

En este contexto, los investigadores recomiendan que los gestores consideren tanto los repuntes pasajeros como la disminución continua impulsada por el calentamiento crónico al definir cuotas y políticas de conservación.

Frente al avance del cambio climático, el estudio propone actualizar la gestión pesquera bajo un modelo de tres pilares: respuesta rápida ante fenómenos extremos, planificación a largo plazo y mayor cooperación internacional.

La reacción inmediata implica establecer medidas de protección para poblaciones vulnerables cuando se detecten olas de calor marinas. Paralelamente, la planificación sostenible debe integrar el descenso sistemático de la biomasa en las estrategias de manejo.

En un escenario de océanos cada vez más cálidos, fortalecer la capacidad de adaptación de los ecosistemas marinos y anticipar la reducción de biomasa aparece como una condición esencial para sostener la estabilidad alimentaria mundial y enfrentar los desafíos futuros.