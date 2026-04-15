Constanza Michelson estrena “Nuestra Locura”, serie que reflexiona sobre la complejidad humana

“Nuestra locura” es una serie documental de UchileTV que se estrenó el 31 de marzo. Conducida por la psicoanalista y escritora, Constanza Michelson y realizada junto a la agencia creativa Rekia, se concibe como una forma visual de un ensayo filosófico y psicológico escrito por la misma conductora, la serie interroga los malestares de la época sin reducirlos a diagnósticos ni ofrecer recetas de autoayuda.

¿Todo sufrimiento es algo que deba curarse o forma parte irreductible de nuestra condición? Esa pregunta articula cada episodio y define la apuesta del proyecto: sacar el diván a la calle y devolver la discusión sobre salud mental al espacio público.

La serie recorre temas como la ansiedad, el insomnio, el aburrimiento, la ira, el amor y el sexo, el siempre difícil encuentro con los otros. Se aleja de la mirada exclusivamente clínica para abrirse a la complejidad de la experiencia humana. Y lo hace a través de un lenguaje visual inmersivo que vincula los malestares del presente con una historia cultural más profunda. Desde los sueños proféticos del mundo antiguo hasta las búsquedas desesperadas en Google a las tres de la mañana; desde Esperando a Godot hasta los videos en redes sociales. Cada episodio tiende un hilo entre la tradición filosófica y literaria y las formas contemporáneas del malestar, proponiendo escenarios que invitan a cuestionar cómo nuestra época nombra el dolor.

Un formato híbrido y colaborativo

La dirección de Cristián Pino y la producción ejecutiva de Aura Sinclair han dado vida a una narrativa que mezcla material de archivo, animación y puestas en escena simbólicas. Según Sinclair, “el proyecto nació de una colaboración estrecha con Michelson y la cineasta, y directora de UChileTV, Alicia Scherson, buscando un formato que permita al espectador sentir el conocimiento más que solo procesarlo”.

“En Nuestra Locura nos interesa pensar la condición humana sin reducirla al eje salud–enfermedad”, explica Michelson. Además, agrega que “no se trata de diagnosticar, sino de comprender qué significa ser animales que hablan, que desean y que se interrogan éticamente”.

La ciencia se encuentra con la calle

A lo largo de sus ocho episodios, la serie cuenta con la participación de especialistas en neurociencia, filosofía y psicoanálisis, pero siempre con un pie en la realidad cotidiana. Desde campos de ovejas hasta salas de espera, cada capítulo construye un diálogo entre el saber académico y la experiencia vivida: neurocientíficos que explican qué ocurre en el cerebro durante el sueño o frente al miedo; filósofos como Sergio Rojas, reflexionando sobre el aburrimiento y la melancolía, o la filósofa; Florencia Abadi, analizando las estructuras del deseo humano.

“Nuestra Locura” se posiciona así como una pieza de divulgación psicológica innovadora y de reflexión social accesible, reafirmando el rol de la televisión pública en la creación de contenidos con densidad intelectual y belleza.

Un recorrido por los malestares de nuestro tiempo

La serie recorre experiencias que definen la condición contemporánea. El insomnio abre el recorrido preguntándose si no dormir es también una forma de estar en el mundo, alerta a lo que no para. La ansiedad aparece como síntoma del ritmo de nuestro tiempo, pero también como una pista: quizá aprender a esperar sea una de las tareas más difíciles y más humanas que existen. La atención interroga qué pasa con nuestras vidas cuando dejamos de prestar atención, y si atender no es solo una capacidad mental, sino también una forma de amar el mundo.

El aburrimiento, desde la acedia medieval hasta la apatía contemporánea, revela una paradoja: del hastío nacen tanto nuestros peores impulsos como nuestros deseos de comenzar algo nuevo. La melancolía explora esa tristeza difícil de nombrar que no es depresión ni simple nostalgia, sugiriendo que a veces es el lugar desde donde nacen la imaginación, la memoria y el arte. Un capítulo dedicado al deseo observa la paradoja de una sociedad hipersexualizada donde el encuentro erótico se vuelve cada vez más difícil.

La ira y la reparación proponen la pregunta más urgente: cómo transformar la rabia en algo que no destruya lo que también queremos proteger. Y el episodio final reflexiona sobre la violencia juvenil y lo que significa realmente crecer: no hacer cualquier cosa, sino aceptar los límites que nos vuelven responsables de nuestros actos.

Con voces que van desde la filósofa, Renata Salecl, y la psicóloga, Elizabeth Lira, hasta el antropólogo, Yanko González, y la socióloga, Kathya Araujo, “Nuestra Locura” demuestra que la salud mental no es territorio exclusivo de la clínica. Es, ante todo, una experiencia que nos interroga a todos.