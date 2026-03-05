La seguridad como inversión estratégica

La seguridad laboral y el desarrollo de competencias se han transformado en factores clave para la sostenibilidad de las industrias productivas. Bajo esa premisa, Molycop realizó recientemente una ceremonia de certificación de competencias laborales que reconoció a trabajadores que completaron exitosamente procesos de evaluación en los perfiles de operador(a) de grúa y soldador.

La instancia permitió formalizar conocimientos y habilidades que forman parte esencial de la operación diaria. Más que un reconocimiento simbólico, la certificación valida el desempeño real de los trabajadores mediante evaluaciones teóricas y prácticas alineadas con estándares definidos por ChileValora.

En industrias donde la seguridad y la precisión técnica son determinantes, contar con trabajadores certificados contribuye directamente a reducir riesgos operacionales, mejorar la continuidad productiva y fortalecer los estándares de calidad. Según explicó Félix Contreras, vicepresidente de Personas y Sostenibilidad de Molycop Chile, este tipo de iniciativas debe entenderse como una inversión estratégica y no como un gasto.

“Cuando una organización invierte en el desarrollo y validación de las competencias de sus trabajadores, fortalece simultáneamente la seguridad, la productividad y su capacidad de enfrentar escenarios cada vez más exigentes”, señaló.

La certificación también impacta en eficiencia operacional. Al establecer estándares técnicos comunes, se reducen brechas de desempeño, se optimizan tiempos de trabajo y se generan procesos más homogéneos, aspectos clave para industrias altamente competitivas como la minería.

Junto con ello, el proceso representa un reconocimiento formal a la experiencia laboral de los trabajadores, permitiendo visibilizar trayectorias, dignificar oficios especializados y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Este enfoque contribuye además a fortalecer el compromiso interno y a consolidar equipos más preparados frente a los desafíos tecnológicos y productivos actuales.

Desde la compañía destacan que promover el aprendizaje continuo resulta fundamental en un entorno donde las exigencias operacionales evolucionan constantemente. Actualizar y certificar competencias permite a las organizaciones anticiparse a riesgos, mejorar su desempeño y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

Iniciativas como esta reflejan una mirada de largo plazo, donde la seguridad, el desarrollo del talento y la eficiencia operativa se integran como pilares para generar valor sostenible tanto para la industria como para el país.