Liga de Primera: Colo Colo tropieza en su aniversario 101, la U empata y Limache nuevo líder

La décima fecha de la Liga de Primera dejó un remezón en la parte alta de la tabla. Deportes Limache dio el golpe y se transformó en el nuevo líder exclusivo del torneo, sacando provecho del tropiezo de Colo Colo en pleno aniversario 101.

El cuadro “tomatero” abrió la jornada con autoridad, imponiéndose por 3-0 ante Universidad de Concepción gracias a los goles de Gonzalo Sosa, César Fuentes y Daniel Castro. Con este resultado, alcanzó los 20 puntos y quedó a la espera de lo que hicieran sus perseguidores.

La oportunidad era ideal para Colo Colo, que celebraba un nuevo aniversario -el 101- en el Estadio Monumental. Sin embargo, la fiesta se desdibujó rápidamente. Un solitario tanto de Dilan Zúñiga le dio la victoria a Palestino, dejando a los albos sin reacción y perdiendo terreno en la lucha por el liderato.

El golpe fue doble para el equipo dirigido por Fernando Ortiz, ya que más tarde Huachipato también aprovechó la jornada y, tras vencer 3-2 a Audax Italiano en Talcahuano, superó a Colo Colo en la tabla, relegándolo al tercer lugar.

Otro de los protagonistas que no logró levantar fue Universidad de Chile. El cuadro azul volvió a evidenciar problemas ofensivos y firmó un opaco empate sin goles ante Everton de Viña del Mar, quedando en el séptimo puesto con 14 unidades.

La jornada también dejó otros resultados llamativos. Coquimbo Unido y Ñublense igualaron 1-1, mientras que Deportes Concepción y Deportes La Serena protagonizaron un vibrante 3-3 en Collao.



En tanto, O’Higgins se consolidó en la parte alta tras imponerse por 3-2 a Cobresal en El Salvador.

La fecha aún no se cierra: resta el duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera, que podría volver a mover la tabla. Por ahora, el gran ganador de la jornada es Limache, que mira a todos desde arriba.