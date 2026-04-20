Gahona y los suyos se quedan con el poder en la región

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¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro resumen informativo de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región.

Las mañanas en la conurbación ya no perdonan, el otoño se siente con fuerza y el frío se ha instalado definitivamente en nuestras calles, obligándonos a sacar los abrigos antes de lo esperado. Sin embargo, ese clima frío no logra opacar la alegría que se respira en el puerto. Los “piratas” andan con la sonrisa de oreja a oreja tras el sólido triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, un resultado que inyecta energía positiva a gran parte de la región.

Pero más allá de lo deportivo y el clima, la contingencia regional no da tregua. En esta entrega revisamos los movimientos de poder que están reconfigurando el gabinete regional, la compleja situación administrativa en carteras clave y denuncias que exigen una respuesta humana urgente.

Acompáñanos en este recorrido por los temas que marcan la pauta en nuestra zona.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer regional. Iniciamos contándote que el diseño del Gobierno de José Antonio Kast en la zona ya tiene un dueño claro: el senador Sergio Gahona. Con el control de cerca del 60% de las seremis, Gahona ha neutralizado no solo a la oposición, sino también a sus propios aliados. En esta edición, analizamos cómo el gobernador Juliá ha debido capitular ante el “imperio UDI” para asegurar su supervivencia política, mientras figuras como el diputado Sulantay quedan relegadas a un papel secundario en el reparto del poder.

¿Es un gobierno de emergencia o es un gobierno de quién genera el mejor reel para tener más likes? El despliegue de las nuevas autoridades parece consumirse en un 80% entre reuniones protocolares y fotos rígidas. Pero tras los filtros de Instagram, la realidad administrativa golpea a la seremi del Trabajo, Viviana Torres, quien se ha transformado en un “fantasma” institucional. Entre la falta de semestres académicos requeridos para su cargo y su ausencia total de la esfera pública, la cartera laboral permanece acéfala en medio de una crisis de desempleo.

El despliegue de las nuevas autoridades parece consumirse en un 80% entre reuniones protocolares y fotos rígidas. Pero tras los filtros de Instagram, la realidad administrativa golpea a la seremi del Trabajo, Viviana Torres, quien se ha transformado en un “fantasma” institucional. Entre la falta de semestres académicos requeridos para su cargo y su ausencia total de la esfera pública, la cartera laboral permanece acéfala en medio de una crisis de desempleo. Una sombra de falta de humanidad golpea a la dirección regional del Registro Civil en Coquimbo. María Inés Ortiz, tras 18 años en la institución y un rol como dirigente gremial, denuncia haber sido destituida mediante un sumario con vicios procesales, ju sto cuando iniciaba su quimioterapia por una metástasis de cáncer de ovario . Ortiz califica el hecho como una “persecución política y gremial” ocurrida en el ocaso de la administración de Gabriel Boric, dejando en evidencia una dolorosa desconexión entre el discurso y la realidad laboral.

. Finalmente, te contamos que el escenario hídrico en la provincia del Limarí entra en zona de alerta máxima. El último estudio del Centro Científico CEAZA revela un déficit actual de 700 l/s en el acuífero SHAC Limarí, revirtiendo el superávit que existía hace una década. La investigación advierte que la recarga del sistema depende mayoritariamente de las pérdidas del riego, por lo que la tecnificación y la falta de lluvias están dejando a las comunidades agrícolas en una situación de vulnerabilidad sin precedentes.

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Gahona ronca fuerte: el poder del senador UDI en el gabinete regional de Kast

El “gallito” político por la instalación del Gobierno de José Antonio Kast en la Región de Coquimbo ya tiene un ganador indiscutido: el senador Sergio Gahona (UDI). Lo que estamos viendo no es solo un reparto de cuotas, sino la consolidación de Gahona como el “gran elector” de la zona, quien controla hoy cerca del 60% de los seremis.

Esta “aplanadora” política no solo ha neutralizado a la oposición, sino que ha dejado heridos en su propio sector. El diputado Marco Sulantay y el gobernador Cristoba Juliá aparecen como los derrotados del gallito político en la instalación de nombres. Sulantay tiene a su haber solo el seremi del Deporte, mientras que Juliá tenía una lista importante de nombres que instalar, pero gran parte se le cayó.

Fuentes al interior del Gobierno Regional señalan que la desazón más significativa del gobernador fue perder la pulseada por el seremi de Agricultura (quería instalar a Cristian Marín) frente a Renovación Nacional, partido que logró instalar al abogado Vicente Cortés. Las mismas fuentes indican que Juliá ha entendido que su supervivencia y posible reelección dependen de un acercamiento al “imperio Gahona”, ya que, sin el control de los seremis, su gestión se queda sin brazos ejecutores frente a la amenaza electoral al Gobierno Regional que representa el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri.

También desde las sombras apareció la muñeca y capacidad de gestión del presidente regional de la UDI, Fernando Toro, quien puso dos nombres (seremi de Gobierno y seremi de Transportes), aunque fuentes al interior del Gobierno señalan que esos nombres también tuvieron la aprobación de Gahona.

El equilibrio lo intenta sostener el senador Matías Walker, quien a través del delegado presidencial Víctor Pino mantiene una cuota de poder estratégica junto a la instalación de un par de seremis más.

En resumen, Gahona no solo puso nombres, puso el cerrojo a la gestión regional. De cara a las próximas senatoriales y la elección de GORE, quien quiera mover una aguja en la región tendrá que pasar sí o sí por la oficina del senador.

La pelea por las direcciones regionales

Ya con la instalación de los seremis, lo que viene ahora es instalar a los directores regionales. Según fuentes de Aquí Coquimbo, habría muchos directores que serían elegidos por su capacidad técnica, tras instrucción desde La Moneda.

En el Ministerio de Obras Públicas, la mayoría sería funcionarios de carrera. En Vialidad, Jesús Muñoz; Pablo Martínez en DOH. Lo mismo pasaría en Agricultura.

Mientras que direcciones importantes como Corfo estarían siendo peleadas por Roberto Vega de RN, el exadministrador municipal de La Serena, Halid Daud, y Gonzalo Frittz, entre otros.

En el Fosis, el nombre que suena con fuerza es el del exseremi de Desarrollo Social en el Gobierno de Piñera, Marcelo Telias. Mientras que en SENAMA, suena Mirtha Barrios y en PRODEMU, Dinka Herrera.

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¿Un gabinete instagrameable?: un Gobierno de pasarelas y una seremi “fantasma”

Entre filtros de Instagram y puestas en escena que rozan lo cinematográfico, el “gobierno de emergencia” en Coquimbo parece haber confundido la gestión pública con una producción de quién tiene mejor puesta escena o reels en redes sociales

Al revisar redes sociales de varias carteras de autoridades gubernamentales de la zona, el autodenominado gobierno de emergencia ha dedicado el 80% de su tiempo a reuniones protocolares, fotos rígidas y poses de oficina. Se ha instalado una verdadera “pasarela de seremis” más preocupados de la cámara que de la gestión, un estilo que tuvo su punto máximo en una reciente reunión el pasado viernes en La Serena, donde la presentación de las autoridades ante dirigentes sociales pareció más la “alfombra roja de un reality show” que un acto de gobierno técnico.

Esta puesta en escena delata, para muchos observadores, una alarmante falta de ideario político de quienes hoy manejan la región.

Un asesor de Chile Vamos, con vasta experiencia, manifestó: “Me parece excelente que los seremis conozcan a los dirigentes sociales, pero que los dirigentes sociales vengan a conocerlos a ellos y con una fanfarrea de presentación de cada uno ingresando para un aplauso…, pero parece una desconexión total. Un político, un Gobierno, debe conocer a sus dirigentes y comunidad en la calle, no en un show”.

La seremi “Fantasma”

El síntoma más crítico de esta desorientación es la seremi del Trabajo, Viviana Torres. Pese a haber sido anunciada con bombos y platillos a fines de marzo, la autoridad del Partido Social Cristiano se ha transformado en un fantasma: ya no asiste a la oficina, se ausentó del último gabinete regional y ni siquiera apareció el pasado viernes cuando el jefe de División del Gobierno Interior, Vicente Núñez, vino a Santiago a entregar las directrices políticas del Ejecutivo. Tampoco estuvo en el encuentro con los dirigentes sociales donde Pino presentó su gabinete.

El conflicto en la Seremi del Trabajo de la Región de Coquimbo radica en un nudo ciego administrativo: la autoridad nombrada (contadora auditora de profesión) cuenta con solo ocho semestres académicos, cuando la normativa exigiría un mínimo de diez para el cargo.

Tras su presentación oficial, la seremi desapareció de la esfera pública, dejando al ministerio a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría para su ratificación. En medio de una crisis de empleabilidad, la cartera laboral permanece hoy acéfala, sin un liderazgo visible ni capacidad de gestión para enfrentar el avance del desempleo.

Con una cartera clave descabezada y un gabinete que brilla más en Instagram que en las comunas rurales, la Región de Coquimbo enfrenta el riesgo de quedar atrapada en oficinas, en protocolares, en redes sociales mirando a la cámara, más que en la calle resolviendo las necesidades de la “gallada”.

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En Gobierno de Boric: Acusan destitución en medio de lucha contra el cáncer

Una sombra de cuestionamientos administrativos y falta de humanidad se cierne sobre la dirección regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Coquimbo. María Inés Ortiz Cortés, quien por 18 años fue el rostro de la institución como ejecutiva de atención, hoy protagoniza una batalla legal y personal tras ser removida de su cargo en el ocaso de la administración de Gabriel Boric, justo cuando su salud atravesaba el momento más frágil.

La trayectoria de Ortiz, marcada por su rol como dirigente en la ANFURCICH, terminó de forma abrupta mediante un sumario que ella no duda en calificar como una “persecución política y gremial”, según comentó a Aquí Coquimbo.

El 23 de diciembre de 2025, el director nacional, durante el Gobierno del expresidente Gabiel Boric, ratificaba su destitución definitiva. Solo una semana después, el 30 de diciembre, los médicos le comunicaban la urgencia de iniciar ciclos de quimioterapia para combatir una agresiva metástasis de cáncer de ovario.

El desenlace administrativo llegó el 28 de enero de 2026, cuando el servicio cerró la puerta a su último recurso de reposición. Hoy, María Inés denuncia una desconexión total entre el discurso feminista del gobierno saliente y la realidad de una trabajadora despojada de su sustento en pleno tratamiento oncológico.

Vicios en el proceso

La exdirigente señaló a este medio graves anomalías en la investigación interna que la acusaba de maltrato laboral. Según su testimonio, el proceso omitió pruebas clave:

Falsedades temporales: se le imputaron hechos en días en los que ella ni siquiera estaba en la oficina bajo permiso administrativo.

Pruebas denegadas: la institución se habría negado a revisar las cámaras de seguridad que, a juicio de Ortiz, desmentían los cargos.

Vulneración de fuero: la funcionaria sostiene que no se respetó su condición de dirigente gremial ni la normativa que protege a los funcionarios públicos en periodos poselectorales.

A la espera de Contraloría

Sin sueldo y enfocada en su recuperación física, María Inés ha llevado su caso ante la Contraloría General de la República. El objetivo no es solo recuperar su fuente laboral, sino limpiar una hoja de vida institucional de casi dos décadas que, según afirma, fue manchada por una “venganza” orquestada desde la cúpula regional de la época.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central sede Región de Coquimbo, será el escenario del Congreso Regional de Concejales 2026, que se desarrollará el próximo 15 de mayo y reunirá a concejales de las 15 comunas de la región.

La actividad busca unificar posturas de cara al congreso nacional y fortalecer la formación continua mediante una alianza estratégica entre el mundo académico y la gestión pública.

La iniciativa surge tras un encuentro entre el Vicerrector Regional, Jaime Alonso Barrientos, y la Asociación de Municipalidades de la región, donde se destacó la importancia de generar espacios de articulación y formación.

“El congreso representa un compromiso con el desarrollo local, conectando el conocimiento académico con las necesidades reales de las comunas”, señaló el Vicerrector.

Desde la Asociación, su presidenta Luisa Jinete valoró la instancia como clave para abordar las distintas realidades territoriales y fomentar la capacitación. En tanto, el secretario ejecutivo Nicolás Moreno indicó que el encuentro permitirá recoger inquietudes locales de cara al debate nacional.

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Dan a conocer diagnóstico actualizado de aguas subterráneas del Limarí

El Centro Científico CEAZA presentó en Ovalle los resultados de un estudio que actualizó las estimaciones de recarga y extracción del SHAC Limarí, uno de los acuíferos más estratégicos de la Región de Coquimbo, que hoy está bajo fuerte presión por la prolongada sequía.

La investigación presentada por el CEAZA ante representantes del sector público, academia y usuarios del agua, busca actualizar cuánto y cómo se recargan estos acuíferos, para conocer con mayor precisión el agua que realmente ingresa al sistema subterráneo. Además, el estudio permite estimar cuánta agua se extrae, lo que hace posible comparar ambos valores y determinar si existe un balance negativo del agua en el sistema. Cabe destacar que esta iniciativa fue financiada a través del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos (FIIE) del Ministerio de Obras Públicas y mandatada por la Dirección General de Aguas de Coquimbo.

Los SHAC (Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común) son zonas identificadas por la DGA para proteger áreas donde los acuíferos presentan riesgo de sobreexplotación. En el SHAC Limarí, estos acuíferos abastecen a comunidades agrícolas, sectores productivos y a cientos de familias cuyo acceso al agua depende en gran medida de aguas subterráneas.

Pedro Sanzana, investigador del CEAZA, detalla que “el informe confirma que el SHAC Limarí no opera en un régimen natural: gran parte de su recarga proviene de pérdidas asociadas al riego y la conducción. Según la DGA, alrededor del 77% de la recarga total se genera por recarga de riego. CEAZA estima que la entrada por infiltraciones, desde la conducción de riego entre 1990 y 2025 promedió 890 l/s aproximadamente (rango 1.641–750 l/s). La recarga histórica reconstruida alcanza 2.493 l/s (rango 90–25), mientras que la recarga actual se estima en 2.306 l/s (20–25).

“Con los valores definidos en el estudio, se cuantifica un déficit actual cercano a 700 l/s en el acuífero, inversión de la situación registrada en 2013, cuando se estimó un superávit de 400 l/s. Los investigadores atribuyen la tendencia a la baja, en parte, a la tecnificación del riego y a la reducción de precipitaciones y caudales en los últimos años”, agrega.

Difusión de la investigación

La estrategia de Participación Ciudadana del proyecto vinculó el estudio con servicios públicos, organizaciones usuarias y comunidades locales, reduciendo brechas de acceso a la información y fortaleciendo capacidades territoriales para enfrentar los desafíos hídricos. El informe queda disponible para autoridades y usuarios: en un SHAC declarado en estado de prohibición, la herramienta es insumo para la conformación de comunidades de aguas subterráneas y para diseñar medidas que aseguren el suministro humano y productivo frente al cambio climático.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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