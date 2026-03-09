Changan refuerza su apuesta por los SUV en Chile con los nuevos CS35 Max y CS55 Plus

En un mercado donde los SUV siguen siendo los favoritos de los chilenos por su altura, espacio y versatilidad, Changan actualiza su portafolio con el New CS35 Max y el New CS55 Plus, dos modelos que apuntan a públicos distintos, pero con una misma promesa: más tecnología y seguridad sin disparar los precios.

La estrategia es clara: fortalecer su presencia en los segmentos de mayor volumen, elevando el estándar de equipamiento y manteniendo una propuesta competitiva en precio.

CS35 Max: un SUV urbano que sube de nivel

El CS35 Max, que ya supera las 10.500 unidades vendidas en Chile, estrena una cuarta generación con cambios visibles en diseño y una fuerte apuesta tecnológica en el interior.

Por fuera luce una parrilla más moderna, iluminación LED y líneas más marcadas que le dan un carácter más actual. Por dentro, el salto es evidente: incorpora pantalla central de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cuadro de instrumentos digital (según versión, de 7” o 12,3”).

Esto se traduce en pantallas más funcionales, menos botones y una experiencia más digital.

En motor y manejo, ofrece un motor 1.5 turbo. Para quien busca un SUV principalmente urbano, pero con potencia suficiente para carretera ocasional, este modelo apunta a ese equilibrio.

La versión Comfort MT entrega 103 HP y 145 Nm.

entrega 103 HP y 145 Nm. Las versiones automáticas Luxury AT y Elite AT alcanzan 181 HP y 280 Nm, asociados a una caja automática DCT de siete velocidades (doble embrague), que mejora la respuesta y suavidad en los cambios.

En cuanto a seguridad, desde las versiones base incorpora:

Control de estabilidad y tracción

Asistente de frenado

Control de descenso

Sensores y cámara de retroceso

Cuatro airbags

La versión Elite suma cámara 540°, control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y alerta de salida de carril, elementos que hasta hace poco eran poco habituales en este rango de precio.

CS55 Plus: más potencia y enfoque familiar

El CS55 Plus, con más de 5.400 unidades comercializadas en el país, representa la alternativa más grande y potente de esta dupla.

Equipa un motor 1.5 turbo Blue Core de inyección directa que desarrolla 188 HP y 300 Nm, también con caja automática DCT de siete velocidades y modos de conducción (ECO, Normal y Sport).

En la práctica, esto se traduce en una respuesta más enérgica, especialmente útil en adelantamientos o viajes largos con carga completa.

Con 475 litros de maletero (expandible a 1.415 L con los asientos abatidos), se posiciona como una opción familiar clara. Su tamaño permite viajar cómodamente con cinco adultos y equipaje.

La suspensión independiente (McPherson adelante y multilink atrás) busca ofrecer mayor estabilidad y confort en distintos tipos de camino.

El interior incorpora doble pantalla digital integrada, freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold, cámara 540° con grabación y encendido remoto.

En seguridad, puede equipar hasta seis airbags y un paquete avanzado de asistencias (ADAS) en su versión tope, que incluye:

Frenado autónomo de emergencia

Control crucero adaptativo integrado

Asistente de mantenimiento de carril

Monitoreo de punto ciego

Alerta de colisión frontal y trasera

Un nivel de equipamiento que lo posiciona entre los SUV más completos de su categoría en este rango de precios.

Precios y garantía en Chile

En un mercado donde el SUV domina las ventas, Changan busca mantenerse entre las favoritas del público chileno apostando por una fórmula que hoy parece clave, con equipamiento alto a precio contenido.

El CS35 Max apunta a quienes buscan un SUV cómodo y tecnológico para el día a día.

Desde $11.990.000 (Comfort MT)

Hasta $14.590.000 (Elite AT)

(valores con bonos de lanzamiento y financiamiento)

El CS55 Plus se perfila como una alternativa familiar más potente y equipada.

Desde $13.790.000 (Comfort AT)

Hasta $17.390.000 (Elite AT)

(con bonos incluidos)

Ambos modelos cuentan con garantía de 5 años o 150.000 km.