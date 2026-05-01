Duro camino espera en el Congreso al polémico artículo de propiedad intelectual

Un difícil camino en el Congreso espera un polémico artículo introducido en el Proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el Ejecutivo al Congreso el pasado 22 de abril al Congreso Nacional.

La propuesta ya abrió un conflicto entre el gobierno del Presidente José Antonio Kast, por un lado, y la prensa y los gremios culturales, por otro. Incluso parlamentarios oficialistas lo han rechazado y el ministro del Interior, Claudio Alavarado, ha pedido analizarlo.

Se trata además de una norma que ya había sido debatida y desechada durante la administración de Gabriel Boric, y que fue además presentada pocos días antes de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se conmemoró el domingo 26 de abril.

En esta ocasión, el artículo en cuestión incorpora la disposición 71 T a la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, supuestamente con fines “estadísticos” o de “análisis de datos”.

“Este anuncio hecho ad portas del Día Internacional de Libro, es altamente preocupante ya que la norma propuesta instala un manto de duda respecto a la protección del derecho de autor, siendo ésta una condición indispensable para el ejercicio de nuestra profesión”, alertó en la ocasión la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).

“Hacemos un llamado a articular espacios de diálogo, con una amplia participación de todos los sectores involucrados, ante la posibilidad de legislar respecto al uso de obras protegidas, esta norma sin lugar a dudas debilita nuestra democracia”.

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Qué dice el artículo

Específicamente, se trata del artículo 8 del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.

“El artículo 8° incorpora el artículo 71T a la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo la licitud de reproducir, adaptar o comunicar obras lícitamente publicadas sin requerir autorización ni pago al titular”, señala.

“Esta excepción se aplica exclusivamente cuando el uso tenga por objeto la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos (texto, sonido o imagen), siempre que dicha actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas”.

Para el abogado Felipe Schuster, experto en derecho de propiedad intelectual, no hay duda de que este artículo afecta el ámbito.

“La afecta en el sentido que la industria de la Inteligencia Artificial que comercialice sus servicios en Chile podría evitar el pago de licencias en territorio nacional por el uso que efectúen de obras protegidas por derechos de autor en el entrenamiento de sus sistemas”, explica.

Y advierte:

“No conozco que se haya aprobado en otras legislaciones una excepción con un alcance tan amplio como el que actualmente se propone”.

Defensa del gobierno

Según el gobierno, la intención es fomentar la inversión y aprovechar el potencial económico de la minería de datos, informó el diario La Tercera.

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un punto de prensa tras exponer en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, se refirió a los cuestionamientos.

“Respecto a críticas, voy a estar conversando con las personas, hay muchos temas que explicar. Sé que el mundo de la cultura, de la prensa y los escritores es sensible para este tema. Tengo esa conexión con ese mundo, pero lo vamos a estar conversando”, señaló.

Asimismo, añadió que “el objetivo es que Chile sea elegible a inversiones en minería de datos destinadas a inteligencia artificial deslocalizadas; por ejemplo, una empresa con su casa matriz en Texas y tener una inversión en el norte de Chile que atiende preguntas que hacen de IA en Portugal, ese es el negocio. Pero lo más importante de esto es la recaudación, permite recaudar muchísimo dinero. Aspiro a poder persuadir, convencer, y si hay que hacer algún cambio para disipar temores estamos llanos a hacerlo”.

El diputado Ignacio Achurra (FA), sin embargo, rechazó la idea.

“El gobierno del Presidente Kast intenta meter, bajo el pretexto de financiar la reconstrucción, una reforma que no tiene nada que ver con ese objetivo. Y dentro de eso además, discutir materias sobre propiedad intelectual”, alertó.

Además, advirtió que la tramitación en la Cámara —pasando por Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo— impide una revisión seria de este artículo. “Con la urgencia impuesta, se limita incluso la posibilidad de corregirlo”.

“Este es otro guiño a los grandes intereses en desmedro de los creadores. Ya se intentó antes y se retiró tras escuchar al mundo cultural. Gobernar es dialogar, no imponer. El llamado al Gobierno es a que tenga menos soberbia y más escucha”.

Pasado del artículo

Una acusación clave es que el artículo no es nuevo, y que fue copiado textualmente de una normativa anterior, donde fue rechazado.

“El artículo planteado ya había sido inicialmente propuesto por el gobierno anterior, y tras un amplio debate en que primeramente se acotó a fines de investigación y no lucrativos y ante el unánime rechazo de la comisión respectiva, fue finalmente eliminado del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial que lo contenía”, recordó la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que se opone al mismo .

Efectivamente, el 7 de mayo de 2024 el gobierno del Presidente Boric había ingresado al Congreso un Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial.

En su artículo 31, indicaba lo siguiente: “Incorpórase en la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual el siguiente artículo 71 T, nuevo”.

Y el mismo señalaba que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción,

adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice

exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación, o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje,

sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

“El nuevo artículo es idéntico al que inicialmente presentó el ejecutivo anterior en 2024, en el marco de la ley de Inteligencia Artificial. En dicha oportunidad, el Ejecutivo posteriormente reaccionó y presentó una indicación acotando fuertemente el alcance de la excepción, restringiéndola para fines de investigación. Finalmente dicha indicación fue rechazada por la Cámara de Diputados”, recuerda el abogado Schuster.

Específicamente, la propuesta fue rechazada en 2025 en la Comisión de Ciencia y Tecnología en el marco del debate sobre el proyecto de Inteligencia Artificial, con votos en contra de los diputados Eric Aedo (DC), Tomás Lagomarsino (ind.-Partido Radical), Paula Labra (ind.-RN) y el actual presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. A favor votaron Helia Molina (PPD), Marcela Riquelme (ind.) y Gael Yeomans (FA), informó en su momento La Tercera.

Rechazo cultural

La Unión Nacional de Artistas (UNA) fue una de las numerosas entidades culturales que puso el grito en el cielo contra la propuesta.

“Relativizar derechos fundamentales de autor no solo es inaceptable, sino que sienta un precedente gravísimo. La normativa vigente protege de manera clara los derechos morales y patrimoniales de autoras, autores, intérpretes y productores, reconociendo que toda creación es fruto de un esfuerzo intelectual que merece resguardo y justa compensación”, afirmó la UNA en una declaración pública.

“Una incorporación como ésta no hace más que levantar severas dudas respecto de su pertinencia, sobre todo cuando el sentido profundo de su planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa del Derecho de Autor, que es la autorización expresa de los titulares para el uso de las obras, que como SCD hemos defendido por casi 40 años”, indicó por su parte la SCD.

“Consideramos que esta disposición representa una amenaza existencial para el patrimonio cultural y la sostenibilidad económica de los creadores nacionales frente a los modelos de inteligencia artificial”, expresó por su parte la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL).

Oposición de la prensa

En esta ocasión, al rechazo del gremio cultural se lee unió además la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que incluye a los principales diarios del país, como El Mercurio, La Tercera y el Diario Financiero.

De hecho, el gremio advirtió que la norma —que incorpora una excepción amplia al derecho de autor para el uso de contenidos en procesos de minería de datos— pone en riesgo la sostenibilidad del periodismo y solicitó su retiro o modificación.

“Permitir el uso de contenidos sin autorización ni compensación por parte de empresas tecnológicas —incluidos sistemas de inteligencia artificial— debilita la base económica que financia el periodismo profesional, en un contexto marcado por la expansión de la desinformación”, advirtió ANP.

Cuestionamiento de universidades

La academia tampoco se quedó atrás en los cuestionamientos.

“El resguardo de los derechos de autor y de la propiedad intelectual es un pilar fundamental para el desarrollo de las artes, las ciencias y la cultura. En un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, estos derechos no deben debilitarse, sino fortalecerse con una mirada contemporánea y responsable”, indicó el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido.

En este sentido, el rector enfatizó que las universidades públicas cuentan con las capacidades profesionales, técnicas y éticas necesarias para contribuir activamente a este debate, proponiendo soluciones que equilibren el acceso al conocimiento con la protección de los derechos de creadores e investigadores y el uso justo.

El rector hizo un llamado a sus pares a abordar este desafío de manera conjunta.

“Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de contribuir con propuestas sólidas y fundamentadas. Este es un momento para avanzar en una legislación moderna, que resguarde los derechos, pero también potencie el desarrollo del conocimiento en beneficio del país”, indicó.

Dudas en el Congreso y Ejecutivo

A la cultura y la prensa se sumó una duda en el propio Congreso en este tema.

“Ese artículo en particular amenaza la propiedad intelectual de creadores, artistas, de todo tipo de creadores de contenido, y es por eso que nosotros en su momento lo rechazamos y no vemos todavía razón para aprobarlo en esta ocasión”, dijo Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (ex Evópoli), señaló a El Mostrador que “mi opinión es que ojalá salga del proyecto de reconstrucción y se siga tramitando en la ley de IA, que está ya en el Senado”.

Incluso el ministro del Interior, Claudio Alvarado, puso en duda el artículo, al señalar en T13 que “a lo mejor se puede corregir, a lo mejor se puede mejorar, se pueden buscar puntos de acuerdo”.

Para Schuster, por aplicación de las reglas contenidas en nuestra ley de Propiedad Intelectual es posible sostener y argumentar que el entrenamiento de sistemas de IA con obras protegidas por Derechos de Autor requiere contar con la autorización de los titulares de derecho.

“En ese sentido no veo que exista necesariamente un vacío legal. Si, en definitiva, se opta por introducir una excepción para el uso de obras protegidas en el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial, creo que debe ser muy acotada en sus alcances y efectos. Me parece importante destacar que lo que está en juego aquí es la defensa de la creatividad humana versus la creatividad operada a través de algoritmos que se entrenan con obras creadas por seres de carne y hueso. Liberar el uso tal como se plantea con la excepción actual me parece desproporcionado”, acota.

Ahora habrá que ver cómo continúa la propuesta. Porque como se ve, las dudas ya están.