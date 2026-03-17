Retiran decreto que buscaba declarar Monumento Natural al pingüino de Humboldt

El Ministerio del Medio Ambiente retiró de la Contraloría General de la República el decreto que buscaba declarar Monumento Natural de especie al pingüino de Humboldt, según consta en un oficio fechado el 12 de marzo de 2026.

La decisión implica que la iniciativa no completó el proceso necesario para su entrada en vigencia.

La decisión quedó consignada en el Oficio Ordinario N.º 01707/2026, firmado por el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, y dirigido a la contralora general, Dorothy Pérez Gutiérrez.

En el documento se señala el retiro de una serie de decretos supremos del ministerio desde el trámite de toma de razón. Entre ellos figura el Decreto N.º 13 de 2026, identificado como: “Declara Monumento natural de especie al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)”.

La medida implica que el decreto fue retirado antes de completar el control de legalidad que realiza la Contraloría, paso necesario para que este tipo de actos administrativos pueda entrar en vigencia.

Un proceso administrativo que no avanzó

La toma de razón por parte de la Contraloría General de la República constituye una etapa clave dentro del proceso administrativo, ya que permite revisar la legalidad de los decretos antes de su implementación.

En este caso, el retiro del documento implica que la iniciativa no continuó su curso en esa fase, quedando fuera del procedimiento antes de que pudiera concretarse su aprobación.

El oficio confirma así que el decreto fue sacado del proceso sin completar dicho control, lo que interrumpe su avance en términos formales.

Interrogantes sobre la protección de la especie

La decisión abre dudas respecto al futuro de una medida que buscaba fortalecer la protección del pingüino de Humboldt, una especie considerada emblemática del ecosistema marino-costero del norte y centro de Chile.

Actualmente, esta ave enfrenta diversas amenazas, entre ellas la pérdida y alteración de su hábitat, actividades industriales y la presión sobre sus zonas de nidificación. Estos factores han motivado llamados a reforzar su resguardo mediante instrumentos legales.

Otros decretos también fueron retirados

El oficio también incluye el retiro de otros decretos ambientales desde el mismo trámite, lo que indica que la decisión no se limitó únicamente al caso del pingüino de Humboldt.

No obstante, la salida de este decreto en particular lo posiciona como uno de los puntos más sensibles del documento, considerando el debate previo en torno a la necesidad de avanzar en mayores niveles de protección para la especie.

Por ahora, el futuro de esta iniciativa queda abierto, en un contexto donde persisten las demandas por fortalecer las herramientas de conservación en ecosistemas marinos y costeros del país.