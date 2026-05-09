Provocación en el GAM

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¡Hola! Este domingo se celebra el Día de la Madre. Aprovecho de homenajear a la mía: la primera universitaria en su familia, la que contra viento y marea se casó con un exguerrillero (mi padre), la que por él se marchó al duro exilio y trabajó en una fábrica, la que supo tenernos a mi hermana y a mí en un país lejano y ajeno que nos dio refugio, la que volvió a Chile y reconstruyó su vida, en fin, una mujer admirable. ¡Te amo!

Pero vamos a lo nuestro: esta semana partió la Bienal de Venecia con la participación del chileno Norton Maza y también el festival de cine de mujeres FEMCINE, que se desarrolla hasta el domingo en Santiago y que homenajeó a Roser Fort, directora del Cine Arte Alameda, por su trayectoria en el mundo cinematográfico.

Asimismo, tras exitosas presentaciones en Rancagua y Viña del Mar, enmarcadas en el programa “Sembrando Cultura” de Coopeuch, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará el concierto denominado “Armonías corales”, este sábado a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Además, en esta edición: el chileno que será parte del jurado en Cannes, el nuevo filme sobre Pinochet y un cuadro medieval con dinosaurios.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la escritora Elisa Montesinos por su libro diferente sobre Gabriela Mistral.

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NORTON MAZA LLEGA A VENECIA

Este miércoles se inauguró Inter-Reality, del artista chileno Norton Maza, en la 61ª Bienal de Arte de Venecia. El proyecto, seleccionado a través de una convocatoria pública, cuenta con la cocuratoría de Marisa Caichiolo y Dermis León, junto a la gestión de Claudia Pertuzé.

La obra consiste en una instalación inmersiva integrada por elementos visuales, sonoros, tecnologías avanzadas y diferentes componentes hiperrealistas, creando un entorno compartido y reflexivo.

integrada por elementos visuales, sonoros, tecnologías avanzadas y diferentes componentes hiperrealistas, creando un entorno compartido y reflexivo. En el interior de la estructura, Maza despliega una serie de dioramas que contrastan deliberadamente con la sofisticación del exterior. Estas escenas combinan referencias al arte clásico con imágenes de la actualidad global, guerras, desplazamientos humanos, devastación ambiental y manipulación mediática.

Además, el espectador se puede subir a una escalera de embarque desde donde se puede ver la obra en su totalidad o “emprender un vuelo”, como expresó el artista en una entrevista con Emilia Aparicio.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

JURADO CHILENO EN CANNES

El cineasta chileno Diego Céspedes será parte del jurado de Cannes, según informó esta semana la organización. Todo un privilegio que antes, en 2002, tuvo nada menos y nada más que el legendario Raúl Ruiz y, en 1956, la periodista María Romero.

Céspedes se alzó en la pasada edición con el premio de la sección paralela, Un certain regard, con Una misteriosa mirada del flamenco, su primer largometraje, y es “ una de las voces emergentes del cine latinoamericano , creador de relatos íntimos y políticamente comprometidos en torno al deseo, la identidad y las familias”, según los organizadores.

, creador de relatos íntimos y políticamente comprometidos en torno al deseo, la identidad y las familias”, según los organizadores. El chileno estará acompañado por Demi Moore, la actriz irlandesa-etíope Ruth Negga, la realizadora belga Laura Wandel, la cineasta china Chloé Zhao, el actor marfileño-estadounidense Isaach de Bankolé, el guionista escocés Paul Laverty y el intérprete sueco Stellan Skarsgård.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

NUEVO FILME SOBRE PINOCHET

Hay una nueva película sobre el dictador Augusto Pinochet y uno de los papeles estelares lo tendrá nada menos y nada más que la cubana Ana de Armas.

Se trata de Impunity (Impunidad) , un suspenso de espionaje del galardonado cineasta chileno Felipe Gálvez , conocido en estas tierras por su extraordinaria película Los colonos, sobre el genocidio selknam.

, un suspenso de espionaje del galardonado , conocido en estas tierras por su extraordinaria película Los colonos, sobre el genocidio selknam. El reparto se completa con los chilenos Alfredo Castro (Tony Manero), Antonia Zegers (La Tortuga) y Alejandro Goic (Los años salvajes), y la cinta está basada en el libro periodístico 38 London Street, de Philippe Sands, que explora la verdad oculta tras las relaciones del nazismo y el régimen de Pinochet.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

4

LA VIDA QUE VENDRÁ

El crítico Juan Marín fue a ver La vida que vendrá, el más reciente filme de la cineasta Karim Cuyul, que recorre hitos fundamentales de la historia reciente de Chile, y lo comentó en El Mostrador.

Ahí están la Unidad Popular (1970-1973) y la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), hasta el plebiscito del Sí y el No (1988), la detención del dictador en Londres (1998), su muerte (2006) y el estallido social (2019).

(1970-1973) y la del general Augusto Pinochet (1973-1990), hasta el del Sí y el No (1988), la en Londres (1998), su (2006) y el (2019). “Este trayecto se articula mediante una voz en off que no solo guía el relato, sino que también interpreta y tensiona las imágenes. A lo largo de este recorrido, la película entrelaza celebraciones, manifestaciones y momentos de introspección, configurando un tejido en el que la memoria íntima y familiar dialoga con la memoria política colectiva”, escribió Marín.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

5

SERIE SOBRE LA GARRA BLANCA

Harto está dando que hablar Raza brava, la serie de ficción sobre la Garra Blanca que hace poco tuvo su estreno mundial en México.

Aldo Baeza se juntó con el director Hernán Caffiero , ganador de un Emmy, para hablar de esta obra.

, ganador de un Emmy, para hablar de esta obra. “’Raza Brava’ podría haber sido una serie sobre violencia en el fútbol. Un producto de acción, adrenalina y morbo. Tenía todos los ingredientes para caer en eso: cuchillos, estadio, traición, sangre, Garra Blanca. Eso hubiese hecho cualquier otro director. Pero Caffiero, el equilibrista del cine, parece haber entendido algo antes de filmar: si uno mira la barra de Colo-Colo (y las barras en general) solo desde el escándalo, no entiende nada. Ve el golpe, no la historia que lo produjo. Se queda en la mitad de un camino que Caffiero lleva años recorriendo”.

La nota completa sale este domingo en El Mostrador.

6

INCREPADO EN EL GAM

Mal la pasó el ministro de las Culturas la tarde del miércoles en un evento sobre economías creativas del Centro Cultural GAM, en el cual –según me comentó una fuente que fue testigo de los hechos– se fue a meter “a las patas de los caballos”.

Aunque suene a provocación, a Francisco Undurraga se le ocurrió hablar de la importancia de la cultura justamente en un lugar que fue una de las víctimas predilectas de la motosierra de ajuste presupuestario que está aplicando el nuevo Gobierno, el GAM, siendo que más encima el propio Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, o sea, el tema del evento, sufrió un recorte de -62,8%. ¿Qué asesores tendrá Undurraga? ¿Nadie le avisó que se estaba exponiendo?

que está aplicando el nuevo Gobierno, el GAM, siendo que más encima el propio Programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, o sea, el tema del evento, sufrió un recorte de -62,8%. ¿Qué asesores tendrá Undurraga? ¿Nadie le avisó que se estaba exponiendo? La instancia era la inauguración de la primera versión de Aurora Conecta: Encuentro de Industrias Creativas Culturales , impulsado por el Ministerio de las Culturas y por la incubadora de negocios Innovo USACH. Al ser invitado a subir al escenario, el secretario de Estado fue recibido con abucheos y críticas por parte del público .

, impulsado por el Ministerio de las Culturas y por la incubadora de negocios Innovo USACH. . Su reacción fue casi inmediata. En medio de los gritos, Undurraga emplazó a los asistentes, en donde dijo: “Abucheen un poco más, si esto es lo que vienen a hacer, no vienen a escuchar”.

Además, durante su presentación, uno de los asistentes increpó directamente al titular de las Culturas. “Con la rebaja en cultura, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que le creamos lo que está diciendo?”, manifestó una de las asistentes.

“¿Qué pasa con el GAM? ¿De dónde sacó usted el trabajo de campo para decidir qué programas sí y qué programas no? Porque si a usted le pidieron un 3% de reajuste, usted entregó el 10% de nuestro presupuesto anual”, expresó otro asistente. Tras su accidentada presentación, Undurraga debió abandonar el lugar, mientras el evento siguió su curso hasta las 18:00 horas, cóctel incluido.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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DINOSAURIO MEDIEVAL

Confieso que unos de mis placeres culpables es Alienígenas ancestrales. Sé que la ciencia tiene razón, pero igual me gusta comprar estas fantasías a veces. Por algo tengo un montón de libros de Erich von Däniken, incluso uno firmado por él mismo.

Por eso me encantó leer esta nota de la DW, una fuente seria por donde se mire, que se encargó una vez más de desarmar una fake news. En sus palabras, esta vez, la última joya del género tiene como protagonista un cuadro del siglo XVI que, según algunos usuarios en redes sociales, demostraría que dinosaurios y seres humanos convivieron mucho antes de que la ciencia siquiera les pusiera nombre.

que, según algunos usuarios en redes sociales, demostraría que dinosaurios y seres humanos convivieron mucho antes de que la ciencia siquiera les pusiera nombre. Entre las publicaciones que difundieron la teoría figura una del usuario de Instagram historyunreal, que –como recogió IFLScience–la presentaba con un mensaje con este anzuelo: “Es una pintura de Peter Bruce Gale de 1562… 300 años antes de que supuestamente supiéramos algo sobre los dinosaurios”.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

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ADN LATINOAMERICANO

Hace muchos años que quiero hacerme un test de ADN para saber quiénes son mis antepasados. De mis abuelos hacia atrás no sé nada. Supongo que lo lampiño me hace ser parte indígena, y lo blanco parte europeo. Pero ¿y los judíos y los árabes? Qué tristeza haber perdido los cantos, las leyendas, las lenguas de los ancestros.

Todo esto lo cuento por un estudio fascinante del genoma completo de 128 individuos que ha revelado que la historia demográfica y evolutiva de los pueblos indígenas americanos es mucho más dinámica y compleja de lo que se pensaba y, aunque no refleja toda la diversidad genética del continente, supone un avance sin precedentes para la genómica.

que ha revelado que la historia demográfica y evolutiva de los pueblos indígenas americanos es mucho más dinámica y compleja de lo que se pensaba y, aunque no refleja toda la diversidad genética del continente, supone un avance sin precedentes para la genómica. La investigación, liderada por el Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF) español y la Universidad de São Paulo (Brasil) e integrada en el Proyecto de Diversidad Genómica Indígena Americana, secuenció 128 genomas inéditos de ocho países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú), que representan a 45 poblaciones y 28 familias lingüísticas (agrupan lenguas con un origen común), según la DW.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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MISTRAL BAJO OTRA LUPA

La escritora y periodista Elisa Montesinos conversó con Emilia Aparicio, en Cita de Libros, sobre una aproximación distinta a la figura de Gabriela Mistral en su libro Oye, Gabriela (Editorial Cuarto Propio).

Este libro no es una biografía, es una novela de ficción sobre la mítica figura de Mistral . “Me inventé un personaje literario, Elisa Clark, para escribir literatura”, explica la autora, quien buscaba separar ese registro de su trabajo periodístico. Esa decisión también se traslada al libro, donde juega con los límites entre realidad e invención.

. “Me inventé un personaje literario, Elisa Clark, para escribir literatura”, explica la autora, quien buscaba separar ese registro de su trabajo periodístico. Esa decisión también se traslada al libro, donde juega con los límites entre realidad e invención. “ La idea es jugar también con la ficción y la realidad, tensionar para que la gente dude ”, explica.

”, explica. La obra no presenta a Mistral como un personaje central en escena, sino como una figura que aparece a través de múltiples voces. “Hablan distintas personas sobre ella, de distintos lugares”, señala Montesinos, desde investigadores hasta documentos. En esa línea, agrega que “más que Mistral hable, hablan distintas voces sobre ella”.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

FESTIVAL ARICA BARROCA

Este mes, el XIII Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca celebra su edición dedicada al canto y al vino. Cinco días, desde el 27 al 31 de mayo, en tres territorios distintos: la ciudad de Arica, el valle de Codpa y la precordillera de Pachama.

Conciertos, charlas, caminatas patrimoniales y la feria más hermosa de Arica. Cantores tradicionales, viñateros del sur andino, artistas invitados y las comunidades que custodian los templos más antiguos de la región. Actividades gratuitas, abiertas a todo público.

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CINE EN QUILPUÉ

Los miércoles de mayo, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual regresa con más películas de su Cartelera Anual de Cine Chileno 2026, para seguir acercando la cinematografía nacional a los públicos.

Kiltro, Todos los males, Limpia, La corazonada, He de morir cantando, Cuerpo Celeste y La vida que vendrá serán parte de la cartelera.

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CIENCIA SIN FICCIÓN EN CONCEPCIÓN

La séptima edición de Ciencia sin Ficción, reconocido como “el festival más inspirador de Chile”, se realizará los días 27 y 28 de mayo en el Teatro Biobío.

La iniciativa, nacida en la Región del Biobío, ha impactado a más de 25 mil estudiantes a nivel nacional, consolidándose como un espacio de divulgación científica, inspiración y encuentro entre jóvenes, ciencia e innovación.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!