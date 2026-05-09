Schalper emplaza a oposición a marcar distancia de la “izquierda radical” por Ley Miscelánea

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, llamó a la oposición a abordar con responsabilidad la discusión de la Ley Miscelánea del Gobierno, luego de que parlamentarios de izquierda anunciaran la presentación de más de dos mil indicaciones al proyecto impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La discusión se encendió tras una transmisión digital del programa Provócame, en la que participaron los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC). En ese espacio, el diputado Araya señaló: “Se aprobó hoy la idea de legislar y hay plazo hasta el lunes a las 23:59 para presentar indicaciones. Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que ―me voy a tirar con números― nos van a dar al menos dos mil indicaciones”.

Ante el anuncio, Schalper llamó al sector a no atender ese rumbo: “El video que hemos conocido ayer le brinda una oportunidad a la centro izquierda a darse cuenta que ese camino es un camino que, evidentemente, no conduce a nada. Por lo tanto, creo que es el minuto en que la centro izquierda reflexione. Si este video no le brinda una oportunidad de marcar distancia de las formas de hacer política que muchas veces imponen las miradas más extremas, provenientes del Partido Comunista y de ciertos sectores del Frente Amplio”.

En esa línea, el parlamentario hizo un llamado expreso a evitar una estrategia legislativa obstructiva, apuntando a que “más bien le presenten al país un grupo razonable de indicaciones o de temas que podamos discutir”.

Asimismo, subrayó la existencia de liderazgos en la centroizquierda que, a su juicio, podrían encauzar el diálogo: “Me cuesta imaginar a la senadora [Paulina] Vodanovic en un video como ese, o a los senadores del PPD. Entonces, creo que es el minuto que en la Cámara de Diputados la centroizquierda se dé cuenta que el derrotero en el que están colgados de liderazgos extremos es un camino que no le hace bien ni a Chile ni al diálogo político”.

Asimismo, advirtió que el oficialismo evaluará las señales que entregue la oposición en los próximos días respecto de la forma en que se desarrollará la discusión.

“Si observamos en la centro izquierda pasividad o complicidad con la agenda de la izquierda radical, expresada ayer en este video con la presentación de indicaciones ―que además saben que muchas de ellas son inconstitucionales para dilatar el trámite del proyecto, evidentemente―, si no vemos ánimo constructivo, la verdad es que lo aconsejable por Chile, por la prontitud de las medidas, es tramitar esta ley lo más rápido posible”, sentenció.