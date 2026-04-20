Banco es reconocido como la mejor organización para integrar la vida personal y el trabajo

En una ceremonia realizada en dependencias de El Mercurio, el banco Bci obtuvo el primer lugar en la categoría “Grandes Corporaciones” del estudio “Mejores Organizaciones para Integrar Vida Personal y Trabajo”, impulsado por Fundación Chile Unido en conjunto con el medio de comunicación.

El reconocimiento, que distingue a aquellas organizaciones que promueven entornos laborales con foco en la calidad de vida de las personas, evalúa dimensiones como políticas de conciliación, flexibilidad y adaptabilidad laboral. A lo largo de su historia, el estudio ha contado con la participación de más de 550 organizaciones, consolidándose como una de las principales referencias en materia de bienestar organizacional en el país.

La ceremonia de premiación reunió a representantes del mundo público y privado, incluyendo autoridades, alta dirección de empresas, el directorio de Fundación Chile Unido y alta gerencia de El Mercurio. En representación del banco asistió Ignacio Yarur, presidente de Banco Bci y Pablo Jullian, gerente corporativo de Gestión de Personas de la institución.

“Este reconocimiento, del que nos sentimos tremendamente orgullosos, es reflejo de una filosofía empresarial que se basa en valores innegociables de respeto, integridad y excelencia, y que posiciona a los colaboradores y sus familias en el centro”, señaló Jullian.

“En Bci, potenciamos a nuestros colaboradores desde su integralidad e individualidad, impulsando prácticas diferenciadoras que contribuyen a su bienestar completo y a la conciliación trabajo-familia. Ejemplos de esto son el trabajo híbrido, beneficios vinculados a la coparentalidad y programas para el desarrollo integral de las familias”, agregó el gerente.

Para Bci, este reconocimiento refleja su compromiso sostenido con una cultura organizacional que pone a las personas en el centro, basada en valores y en el estándar de que el bienestar de los colaboradores es crucial para fortalecer el compromiso del banco con el futuro sostenible del país.

“Nuestra gran clave reside en la escucha permanente y la co-construcción con los colaboradores. Tener a las personas en el centro significa mantener una escucha sistemática para entender sus necesidades oportunamente y, al mismo tiempo, co-construir con los equipos, haciendo a los colaboradores protagonistas de lo que se crea. Este enfoque asegura que las soluciones sean oportunas y tengan un impacto real en todos”, agregó el gerente corporativo de Gestión de Personas del banco.

Cabe recordar que, a fines de 2025, el banco presentó la actualización de su “Experiencia Colaborador”, una iniciativa interna orientada a fortalecer el bienestar integral de sus colaboradores, tanto dentro como fuera del trabajo. Entre las medidas destacadas se encuentran la extensión del postnatal masculino a un mes y la opción voluntaria para que las mujeres puedan extender su vida laboral hasta los 65 años.

Esta iniciativa, forma parte de lo que Bci denomina una “ecuación virtuosa”. Esta se basa en la convicción de que un colaborador contento se traduce en un cliente satisfecho y, en consecuencia, en un accionista conforme. Este tridente impacta directamente en la evolución del negocio, tanto en el corto como en el largo plazo.

El estudio de Fundación Chile Unido y El Mercurio se ha consolidado como un referente para visibilizar buenas prácticas en gestión de personas, reconociendo a aquellas organizaciones que avanzan hacia modelos laborales más humanos, flexibles y sostenibles.