Gobierno deja el “postre” para la noche: PDG espera oferta clave para destrabar Ley Miscelánea

El Gobierno de José Antonio Kast llega a la hora clave con la calculadora en la mano y el margen de error en cero. A pocas horas de la reunión telemática de las 20:00, donde se definirá si hay humo blanco o no con el Partido de la Gente (PDG), en La Moneda saben que el destino de su proyecto estrella —la Ley Miscelánea o “Plan de Reconstrucción Nacional”— pende de un hilo que hoy pasa, casi completo, por esa bancada.

Porque los números no mienten: el Ejecutivo tiene amarrados 76 votos en la Cámara, básicamente el piso de la derecha. Pero necesita al menos 78 para que la idea de legislar sobreviva. Y no solo eso: en Palacio se pusieron una meta más ambiciosa —llegar a los 90 apoyos— para evitar que el proyecto nazca herido. Ahí es donde el PDG dejó de ser actor secundario y pasó a ser bisagra total.

El problema es que el PDG no es una bancada fácil de leer. Mientras Franco Parisi salió a dinamitar el proyecto —“los votos del PDG no van a estar”, lanzó, molesto por lo que considera beneficios a los más ricos y falta de foco en la clase media—, en el Congreso la historia se escribe con otro tono.

Este lunes, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se sentó a almorzar con la bancada completa del PDG en una reunión que, lejos de los portazos, terminó con señales de apertura. “Diálogo fraterno”, “entendimiento”, “disponibilidad”, repitió el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, dejando entrever que algo se está moviendo.

No es menor: es la segunda cita en pocos días entre el Gobierno y el PDG, en una ofensiva que también ha incluido gestiones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y contactos individuales con diputados como Javier Olivares, quien ya marcó distancia de Parisi: “la única persona que a mí me ordena, es el electorado, nadie más”, dijo sin rodeos.

El PDG, en todo caso, no llegó con las manos vacías. Puso sobre la mesa su propia lista de condiciones: un FUT “mejorado”, devolución de IVA en medicamentos y pañales, y otras medidas con foco en la clase media.

“Estamos como PDG abiertos a escuchar todas sus propuestas y también, por supuesto, a que nos escuchen. Lo importante es no perder nunca el diálogo en la política. Nuestras líneas rojas, ya todo el mundo las conoce. Todo aquello que afecte a la clase media, a la clase media emergente, ahí no van a encontrar al Partido de la Gente”, comentó la diputada Zandra Parisi.

Y ahí está el punto de tensión. Porque el Gobierno ha resistido dividir el proyecto —una de las principales críticas de la oposición— y ha apostado por empujar un solo gran paquete. Una jugada que ya le costó el distanciamiento de la Democracia Cristiana. El nuevo timonel DC, Álvaro Ortiz, fue claro: ve “complicada incluso la idea de legislar” por la “testarudez” del Ejecutivo.

Con la DC dando la espalda y sectores del PPD en la misma línea, La Moneda quedó obligada a mirar con más interés que nunca al PDG. Y el PDG, que partió la semana en modo rechazo, ahora mantiene la puerta entreabierta.

La pelota, por ahora, está en el lado del Gobierno. A las 20:00, García Ruminot volverá a sentarse —esta vez junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz— para dar una respuesta formal a las demandas del partido.

“Vimos disponibilidad de poder recoger estos temas y nos dijeron que en el transcurso de la tarde nos iban a tener noticias”, puntualizó el diputado Valenzuela.

Ahí se juega todo: si el Ejecutivo cede lo suficiente, puede transformar una derrota anunciada en un triunfo ajustado. Si no, el Plan de Reconstrucción Nacional podría nacer cuesta arriba… o derechamente no nacer.