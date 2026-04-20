Menos impuestos, más déficit: el riesgo político y económico de la apuesta de Kast y Quiroz

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¡Buenas y feliz domingo! En la semana que arranca, el foco vuelve a ser uno solo: Medio Oriente. Los inversionistas van a mirar cualquier novedad sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, la negociación en el frente Israel-Líbano y una eventual reacción de los hutíes en el Mar Rojo. Anoche, Irán atacó con drones a buques militares de Estados Unidos, país al que acusó de romper el alto el fuego.

Eso sí, también hay interés en los resultados corporativos que publicarán en los próximos días los gigantes tecnológicos como MSFT, Apple, Amazon, Google y Meta.

La semana pasada dejó una postal engañosa: las bolsas celebraron como si la guerra en Medio Oriente hubiera entrado en una fase de equilibrio inestable pero manejable. Wall Street marcó nuevos máximos y el petróleo retrocedió con fuerza. En Chile el peso se disparó y el IPSA se sumó al rally global.

Pero el fin de semana volvió a recordar que esta historia está lejos de ordenarse. Irán reactivó un bloqueo total del estrecho de Ormuz, acusando a Estados Unidos de no levantar las restricciones sobre sus puertos, e Israel retomó sus bombardeos en el Líbano. En otras palabras: los mercados entran a esta nueva semana otra vez colgados de la geopolítica y de cualquier titular que sugiera escalada o descompresión.

Ese rebote bursátil contrasta con el tono mucho más sombrío que dominó las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington: el shock de guerra ya está tensionando crecimiento, inflación, energía y cadenas de suministro.

Codelco en el ojo del huracán. La agenda local no será menos intensa. En la tarde del lunes tenemos la junta de accionistas de Codelco y, como adelantamos la semana pasada, será la oportunidad para Máximo Pacheco, presidente del directorio, de salir a responder las duras críticas y cuestionamientos que viene haciendo en los últimos días el biministro de Minería y Economía.

En esa junta estarán el ministro Mas y el de Hacienda, Jorge Quiroz, y los trascendidos dicen que Pacheco viene con la artillería pesada. El trasfondo es la presión del Gobierno para que Pacheco renuncie a la presidencia de NovaAndino Litio, la sociedad que se armó con SQM para el desarrollo de litio en el salar de Atacama.

Las cartas de Pacheco. Su periodo al mando de Codelco termina en mayo, pero el directorio de NovaAndino fue elegido hace unos meses y Pacheco tuvo voto unánime. A sus cercanos les dice que él no va a renunciar y que, si La Moneda lo quiere fuera, que use las herramientas institucionales, cite directorios y junte los votos para sacarlo. En NovaAndino por Codelco están él, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno. En el directorio de la minera estatal Mas y Quiroz necesitarían 5 de 9 votos. Historia en desarrollo.

Y, por último, esta semana entra al Congreso –a la Comisión de Hacienda de Diputados– el megaproyecto de ley del Gobierno. Aunque La Moneda y Hacienda le bajen el perfil, es sin duda el corazón de su plan para los próximos 4 años y el Gobierno se juega gran parte de su éxito con este proyecto.

La batalla comunicacional ya está instalada: La Moneda asegura que es un plan que devolverá crecimiento y empleo para todos. La oposición dice que es un plan que favorece a los más ricos.

En esta edición de El Semanal: una mirada a los números al proyecto de Quiroz; en qué invierten las AFP en tiempos de guerra; y la IA enciende alarmas en el Banco Central y la CMF.

Además, los grandes grupos económicos que financian el CEP; auditoras en la mira: CMF aplica duro castigo a Deloitte por Primus con multas de $120 millones; Fondo Corneta: LarrainVial le gana una mano a Antonio Jalaff; y la nueva plutocracia.

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LLEGÓ LA HORA DE LOS QIUBOS PARA KAST Y QUIROZ

Esta semana entra al Congreso el megaproyecto de ley que en gran parte definirá el éxito o el fracaso del Gobierno de José Antonio Kast. La apuesta económica de La Moneda promete más crecimiento, pero arranca con un problema: los números no parecen calzar.

Bloomberg advirtió que los recortes tributarios y subsidios pueden agrandar el déficit en el corto plazo, mientras la oposición instala que el paquete favorece a los más ricos y deja a la clase media y los sectores vulnerables pagando la cuenta. Incluso empresarios que apoyan el grueso de las propuestas dicen que es clave que se llegue a consensos y no que se apruebe por 2 votos.

Hay consenso acerca de muchas de las medidas en particular, como bajar el impuesto a las grandes empresas (Marcel lo propuso antes de renunciar), eliminar el impuesto a las ganancias de capitales en la bolsa y reintegrar el sistema, pero todo junto, sumado al resto de las propuestas, hace que se cuestione si los recortes y ajustes son posibles considerado el escenario fiscal. Mal que mal el paquete se financia un tercio con recortes a gastos y dos tercios con las medidas contempladas.

El proyecto de ley entrará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados con viento en contra. La última encuesta Cadem muestra que el 49% cree que beneficia principalmente a los más ricos, frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Y casi la mitad (49%) no lo apoya.

El nuevo Gobierno amarró buena parte de su capital político a una reforma que mezcla rebaja del impuesto corporativo, reintegración, subsidios al empleo y alivios tributarios. El problema –según varios economistas– es que, antes de que aparezca cualquier dividendo en inversión o crecimiento, sucede que el costo fiscal pega ahora. Y en el mercado hay quienes tienen dudas por su efecto sobre balance fiscal y deuda.

Ese es el punto que hoy domina la discusión: la reforma promete disciplina, pero parte abriendo un hoyo. Según las estimaciones que circulan en el mercado y en el debate político, el paquete implicaría entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones en menores ingresos.

Kast llegó a La Moneda advirtiendo que Chile no puede seguir acumulando deuda, pero luego presentó un paquete que, en el corto plazo, va exactamente en la dirección contraria: menos recaudación hoy a cambio de una promesa de más crecimiento mañana. Ese descalce entre relato fiscal y diseño económico es justamente el que Bloomberg subrayó esta semana.

El otro flanco es político. Se rebaja al impuesto a las empresas, a donaciones, repatriación de capitales a tasas preferenciales, exención a ganancias de capital y reintegración que favorece a dueños de grandes empresas.

Ese combo le da a la oposición una línea de ataque simple y potente: que el Gobierno aliviana la carga a los patrimonios altos mientras la clase media y los sectores de menores ingresos no ven un beneficio equivalente y siguen expuestos al ajuste, al menor gasto o a un mayor déficit. Esa crítica ya está instalada en el debate público.

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AFP EN TIEMPOS DE GUERRA

AFP en modo guerra. Marzo mostró a las administradoras de fondos de pensiones haciendo lo que suelen hacer cuando sube el ruido global: bajar riesgo rápido. La escalada en Medio Oriente gatilló un salto en la aversión al riesgo y las administradoras reaccionaron saliendo de los activos más volátiles.

La señal más clara fue la venta masiva de renta variable internacional por US$ 1.700 millones, con Estados Unidos (-US$ 1.100 millones) y Europa (-US$ 467 millones) encabezando los retiros.

El movimiento fue transversal. Según un informe de HMC –la influyente administradora de fondos de activos alternativos–, las AFP no solo redujeron exposición en mercados desarrollados.

También salieron de Latinoamérica por US$ 94 millones, cortando la buena racha que traía la región. Asia fue la excepción parcial: hubo ventas en India y Taiwán, pero compras en Japón, China y Corea.

En renta fija, el mensaje fue más sutil, pero igual de claro. Marzo cerró con salidas netas por US$ 270 millones, pero el sesgo defensivo no cambió. Las AFP siguieron privilegiando estrategias más flexibles y con menor riesgo cambiario: entraron a multiestrategia (+US$ 141 millones) y a deuda emergente de monedas de reserva (+US$ 122 millones), mientras salían de segmentos más expuestos.

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SANHATTAN Y REGULADORES EN ALERTA POR IA QUE PUEDE HACKEAR BANCOS

Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se ponen en alerta por la IA que puede hackear bancos. La preocupación que sacudió a Wall Street ya llegó a Santiago. La CMF y el Banco Central reforzaron seguimiento ante el potencial de Claude Mythos para detectar y explotar vulnerabilidades en bancos y sistemas críticos.

La señal fue clara: el riesgo dejó de ser solo tecnológico y pasó a ser sistémico. Durante la semana la CMF activó contactos con la banca y el resto de las industrias supervisadas y con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, mientras el Banco Central confirmó que sigue de cerca las implicancias para el sistema financiero chileno y que participa en instancias de análisis con otros bancos centrales.

Wall Street y Washington en alerta. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron a los principales bancos de Wall Street para discutir los riesgos que abre Mythos para las defensas cibernéticas del sistema financiero.

El punto de fondo. Según Anthropic y los reportes que siguieron a su anuncio, Mythos puede detectar y explotar vulnerabilidades de software a una velocidad y una escala inéditas.

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Un mensaje de Tenpo

Usuarios jóvenes y la evolución de los servicios financieros

El segmento de clientes jóvenes se caracteriza por priorizar la inmediatez y la simplicidad, atributos que constituyen el núcleo de la propuesta de valor de Tenpo y que le han permitido conectar con este público a través de soluciones rápidas y sin fricciones.

Bajo esta premisa, la compañía desarrolló una solución específica para menores de entre 14 y 18 años: Teenpo, que lanzó en 2023. Esta cuenta se puede activar de forma independiente, sin la necesidad de la autorización de un tutor o apoderado, y fue diseñada no solo para otorgar autonomía financiera a los jóvenes, sino también para actuar como una herramienta educativa. Su objetivo es prepararlos para el futuro, fomentando hábitos responsables de gasto y ahorro desde una etapa temprana.

En cuanto a su comportamiento, los jóvenes destacan por ser nativos digitales con una frecuencia de uso significativamente alta. No obstante, su nivel de exigencia es superior al promedio: tienden a comparar alternativas constantemente. Esta apertura a experimentar con nuevos productos financieros representa tanto un desafío como una oportunidad para el ecosistema digital.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE, EL MÁS PRÓSPERO

Chile lidera el índice de prosperidad en Latinoamérica y el Caribe 2026. Desarrollado por el IMD World Competitiveness Center (el Instituto Suizo de competitividad), este nuevo ranking da un renovado vistazo a lo que está ayudando a que la prosperidad se apodere en la región.

Nuestro país se destaca por su tamaño y diversidad de la economía, institucionalidad y gobernanza.

La lectura de fondo es que la prosperidad en la región no depende solo del ingreso per cápita: hay países con niveles de ingresos parecidos, pero desempeños muy distintos. El estudio evaluó 34 economías y las ordenó en ocho niveles, desde A1 hasta D2, usando 78 indicadores agrupados en desafíos económicos, gobernanza e instituciones, empoderamiento social y dinámica empresarial.

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LA SEMANA EN REDES: UN PODCAST QUE VALE LA PENA

Ustedes que me leen seguido saben que soy fan de Ian Bremmer, una de las voces más influyentes en geopolítica y riesgo global. Bueno, este podcast que hizo con el influyente emprendedor Steven Bartlett, es urgente que lo escuchen.

Advierte que el poder ya no está concentrado en los gobiernos. Su tesis es que las grandes tecnológicas están empezando a actuar como actores geopolíticos por derecho propio, con capacidad de mover mercados, redefinir reglas y gatillar respuestas institucionales en cuestión de horas.

La conversación también conecta ese fenómeno con otros nombres clave del capitalismo tecnológico: Michael Dell, Jeff Bezos, Jensen Huang y Elon Musk. El punto no es solo su tamaño o su fortuna, sino la velocidad con que hoy pueden desplegar capital, infraestructura y tecnología con impacto global, muchas veces por fuera de los tiempos de la política tradicional.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Auditoras en la mira: Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplica duro castigo a Deloitte por Primus con multas de $120 millones. La CMF metió presión en uno de los casos corporativos más delicados del mercado en los últimos años.

Aplicó una multa de UF 2.000 a Deloitte Auditores y Consultores, y de UF 1.000 a su socio Roberto Leiva Casas-Cordero por infracciones a la Ley del Mercado de Valores y a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, a raíz de la auditoría de los estados financieros de Primus Capital que fueron manipulados por los exgerentes.

Primus –el mayor factoring no bancario del mercado– fue víctima de un fraude millonario que la puso en el centro de un escándalo que incluyó cheques falsos, acusaciones de triangulación de sociedades y forzó aumentos de capital por más de US$ 100 millones para evitar el colapso.

Críticas a la auditoría. Informes citados indicaron un “actuar desprolijo” por parte de Deloitte, que no detectó el esquema de fraude a pesar de haber auditado la empresa entre 2020 y 2022.

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– El caso se suma al de Clínica las Condes (CLC), que también tiene a sus auditoras en el ojo del huracán. CLC estuvo 16 días con la acción suspendida luego de no entregar a tiempo sus estados financieros 2025 a la CMF. Lleva años en la UTI financiera y los nuevos controladores está inyectando millones para sacarla a flote.

La clínica había advertido antes que estaba haciendo una “revisión profunda” por inconsistencias detectadas en planillas de la administración anterior. Los nuevos controladores acusaron “ajustes manuales” e inconsistencias por más de US$ 80 millones, además de sincerar otras pérdidas por US$ 83 millones. Deloitte revisó los resultados hasta 2022 y EY auditó 2023 y 2024.

– LarrainVial anota triunfo arbitral en caso Fondo Corneta y apunta directo a Antonio Jalaff. Informó, como hecho esencial, que el árbitro del caso acogió la demanda presentada por el Fondo de Inversión Capital Estructurado I y la administradora contra sociedades ligadas a Antonio Jalaff.

La árbitro declaró que Jalaff incumplió dolosamente sus obligaciones, y condena a las sociedades demandadas a pagar la totalidad de los daños y perjuicios causados, incluyendo el incumplimiento en la entrega de participación en Grupo Patio, las compensaciones pagadas por LarrainVial Activos a aportantes, los gastos legales, el daño reputacional sufrido y los demás perjuicios derivados del incumplimiento de la transacción.

El fondo se originó como una ingeniería financiera para resolver un problema patrimonial y de deuda en el entorno societario de Jalaff, con el gancho de activos vinculados a Patio.

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– Los sospechosos de siempre. Hablo de los principales aportantes del influyente Centro de Estudios Públicos (CEP). Hace unos días se publicó la memoria anual y ahí se muestra que los principales grupos económicos son los que financian gran parte de la organización que lidera Leonidas Montes.

En la lista de los mayores aportantes –los que donan entre 1.000 y 4.000 UF– está CMPC (Matte), Arauco (Angelini), BCI (Yarur), Minera Los Pelambres (Luksic), SQM (Ponce), Inversiones Megeve (Solari – Falabella), Jorge Matetic, Heike Paulmann, EuroAmerica Seguros (Davis), entre otros.

Entre los que donan entre 601 y 1000 UF se repiten nombres. Copec (Angelini), Falabella (Solari), Quiñenco y Banco Chile (Luksic), Cencosud (Paulmann), Falabella (Solari). También están LarrainVial, ILC (el brazo financiero de la CChC, que controla AFP Habitat, Confuturo, Banco Internacional y una red de clínicas, además de una isapre); Enel, las mineras BHP, Anglo y Rio Tinto.

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– El dato de la semana que despierta mi sensibilidad progre: la guerra en el Medio Oriente abrió una nueva mina de oro para las grandes petroleras. Según un análisis citado por The Guardian, las 100 mayores compañías de petróleo y gas ganaron más de US$ 30 millones por hora en utilidades extraordinarias durante el primer mes del conflicto.

Con el barril promediando US$ 100 en marzo, las ganancias caídas del cielo habrían llegado a US$ 23 mil millones solo en ese mes. Si ese nivel de precios se mantiene, el botín total podría escalar a US$ 234 mil millones hacia fin de año. Entre los mayores beneficiados aparecen Saudi Aramco, Gazprom y ExxonMobil. En las próximas semanas veremos cómo eso afectó las arcas de Enap y Copec en Chile.

El costo de la bonanza lo pagan consumidores y empresas, vía combustibles y energía más caros –este argumento ya es parte del debate político local a raíz de la drástica decisión del nuevo Gobierno de no subsidiar el impacto para aliviar el golpe–.

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Un mensaje de la UDP

Periodista Andrea Elliott presentará libro en la UDP

La dos veces ganadora del premio Pulitzer, en 2007 en la categoría Crónica y en 2022 en la categoría no ficción por Invisible Child, visitará la Universidad Diego Portales para dictar una clase magistral y presentar su libro traducido al español Niña invisible, de Editorial Catalonia.

Inicialmente, este trabajo fue un largo perfil publicado en cinco partes en el diario The New York Times. Luego, Andrea Elliott decidió convertirlo en un libro, profundizando aún más en la vida de Dasani Coates, una niña sin casa que sobrevivía junto a su familia en distintos refugios estatales de Brooklyn.

“Es el viaje más impactante que he tenido. Comenzó en 2012 cuando conocí a Dasani de 11 años. Fui testigo de las formas más escandalosas de opresión sistémica y de los actos más notables de coraje, resiliencia y amor”, contó Elliott durante su última visita a Chile.

Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA: PIB REGIONAL Y PULSO DE PRECIOS

– La semana viene cargada de señales para tomarle el pulso a la economía, con foco en actividad, balances sectoriales y expectativas del mercado justo en la antesala de la Reunión de Política Monetaria (RPM) de abril del Banco Central.

Miércoles 22 de abril. A las 8:30, el Banco Central publica las Cuentas Nacionales por Sector Institucional del cuarto trimestre de 2025, un dato que permite mirar con más detalle cómo cerraron el año hogares, empresas, Gobierno y sector externo.

Jueves 23 de abril. Jornada intensa desde temprano. A las 8:30 se publican la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) pre RPM de abril, el PIB Regional del cuarto trimestre de 2025, los Indicadores de Compraventa Regional (ICVR), el Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista (IVDCM) y el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile.

Y para terminar, el viernes tendremos el Índice de Precios de Productor (IPP) de marzo de 2026, otro dato que el mercado mirará con atención para detectar presiones de costos antes de que aparezcan plenamente en inflación al consumidor.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

El enorme poder de la nueva plutocracia: así condicionan nuestra vida y la democracia millonarios como Musk, Bezos o Zuckerberg. Lo muestra un extenso reportaje-análisis que publicó este fin de semana El País de España. Ya algo hablé de esto más arriba en esta edición, en la sección La Semana en Redes y lo que dice Ian Bremmer.

Advierte que la riqueza se concentra cada vez en menos manos y que los mayores patrimonios del planeta –sobre todo los tecnomagnates– están transformando su dinero “en influencia política para moldear a su gusto la sociedad y el sistema democrático”. Vale la pena y da para pensar.

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