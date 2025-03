ChatGPT desata la “ghiblimanía” en redes sociales

Las redes sociales se han inundado esta semana de retratos y memes generados por el último modelo de inteligencia artificial (IA) de OpenAI, ChatGPT 4o, inspirados en el estudio de animación japonés Studio Ghibli.

Este martes (25.03.2025), OpenAI lanzó su “generador de imágenes más avanzado hasta la fecha”, una herramienta que incluye un “modelo multimodal nativo capaz de generar resultados precisos, exactos y fotorrealistas” y, entre otras cosas, es capaz de replicar el estilo anime japonés de películas como ‘El viaje de Chihiro’, ‘Mi vecino Totoro’ y ‘El niño y la garza’.

En cuestión de horas, los usuarios premium de ChatGPT convirtieron internet en una galería de ilustraciones inspiradas en Studio Ghibli, desde retratos de mascotas a reproducciones de momentos históricos –como los atentados de las Torres Gemelas o el cuadro del pintor español Francisco de Goya de ‘Los fusilamientos del tres de mayo’–, pasando por memes icónicos, como ‘El novio distraído’.

Hasta el propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cambió su foto de perfil en X por una imagen de su retrato en este estilo.

“Es divertidísimo ver a la gente encantada con las imágenes en ChatGPT. Pero nuestras GPUs están que echan humo. Vamos a introducir temporalmente algunos límites de velocidad mientras trabajamos para mejorar la eficiencia. ¡Ojalá no tarde mucho!”, escribió en X Altman.

El hecho que las distintas inteligencias artificiales sean capaces de imitar cualquier estilo artístico saltándose las regulaciones de derechos de autor ha levantado ampollas en el mundo del arte.

El año pasado, más de 11.000 artistas firmaron una carta abierta condenando el uso de arte humano para entrenar IA sin permiso.

En 2016, el propio Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, expresó su desaprobación de la animación generada con IA y dijo que jamás incorporará esta tecnología a su trabajo.

OpenAI, que ha sido demandada por varios medios de comunicación, escritores y artistas visuales que alegan infracciones de derechos de autor, dijo el miércoles a CNBC que el objetivo de la compañía es “dar a los usuarios la mayor libertad creativa posible”.

Here's how you can restyle any image into the viral studio ghibli style:

1) Upload image in ChatGPT 4o

2) Prompt: "restyle image in studio ghibli style keep all details"

3) Wait 2 – 5 min

4) Download and share pic.twitter.com/h5ger1PMWB

— Ran (@RanIarovich) March 26, 2025